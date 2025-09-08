ЛЕЈДИ ГАГА РАЗБИЛА НА МТВ-у! Проглашена за извођача године, и имала жетву награда, освојила чак четири!
ЊУЈОРК: Америчка поп певачица Лејди Гага освојила је четири Ем-ти-ви награде, а Аријана Гранде три на додели "MTV Video Music Awards 2025", одржаној у недељу у УБС арени у Њујорку.
Лејди Гага је проглашена за извођача године, дует са Бруном Марсом "Die With A Smile“ је проглашен за најбољу сарадњу, док је за свој спот "Abracadabra“ награђена као најбољи редитељ и уметнички редитељ.
Гранде је освојила МТВ награде за спот године за "Brighter Days Ahead", који је проглашен и за најбољи поп видео и најбољи играни видео.
Награда за најбољу кантри песму освојила је Меган Морони за "Am I Okay?", Сабрини Карпентер за најбољу поп извођачицу, док су од специјалних признања припала Мараји Кери награда "Video Vanguard", Баста Рајмсу "Rock the Bells Visionary" и Рикију Мартину титула Латино иконе.
Песма године је "АПТ" Розе и Бруна Марса, а између бројних осталих добитника, најбољи нови извођач је Алекс Ворен, најбољи хип хоп је "Anxiety" Доечи (Doechii), аренби Мараја Кери са "Type Dangerous", док је Колдплеј најбољи рок са "All My Love".