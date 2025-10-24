broken clouds
„Мртва природа са гитаром“ поново на сигурном! МИСТЕРИЈА ПИКАСОВЕ СЛИКЕ Уметничко дело нестало без трага, па пронађено у пакету у Мадриду

24.10.2025. 16:09 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
да
Фото: youtube prinstcrin/ Nomad Vision/Sky News Australia

Шпанска национална полиција пронашла је у Мадриду слику Пабла Пикаса "Мртва природа са гитаром", која је нестала 3. октобра, када је требало да буде пребачена на изложбу у Гранади.

Полиција верује да слика вероватно никада није укрцана на камион, а истрага се наставља, након што су стручњаци Полицијске научне службе прегледали пакет у којем је дело пронађено, преноси Паис.

Организатор изложбе, КахаГранада Фундасион, наводи да не желе да коментаришу проналазак јер су укључени у тужбу, али потврђују да су остала дела изложена и да планирају да укључе и ову слику када истрага буде завршена.

Дело је мали гваш и графит на папиру, димензија 12,7 x 9,8 центиметара, осигурано на 600.000 евра, а раније продато за 60.000 евра.

да
Фото: youtube prinstcrin/Sky News Australia

Полиција је истрагу покренула 10. октобра, након што је установљено да слика,која је била послата заједно са још 56 дела, није стигла у културни центар. 

Слика је требало да буде део изложбе "Бодегон. Вечност неживог", а  пакет и видео-надзор транспорта указивали су на проблем у процесу доставе.

Нестанак дела пријављен је полицији, а слика је унета и у Интерполову базу несталих и украдених уметничких дела, где се налази преко 57.000 предмета.

Култура Најновије вести
