„Мртва природа са гитаром“ поново на сигурном! МИСТЕРИЈА ПИКАСОВЕ СЛИКЕ Уметничко дело нестало без трага, па пронађено у пакету у Мадриду
Шпанска национална полиција пронашла је у Мадриду слику Пабла Пикаса "Мртва природа са гитаром", која је нестала 3. октобра, када је требало да буде пребачена на изложбу у Гранади.
Полиција верује да слика вероватно никада није укрцана на камион, а истрага се наставља, након што су стручњаци Полицијске научне службе прегледали пакет у којем је дело пронађено, преноси Паис.
Организатор изложбе, КахаГранада Фундасион, наводи да не желе да коментаришу проналазак јер су укључени у тужбу, али потврђују да су остала дела изложена и да планирају да укључе и ову слику када истрага буде завршена.
Дело је мали гваш и графит на папиру, димензија 12,7 x 9,8 центиметара, осигурано на 600.000 евра, а раније продато за 60.000 евра.
Полиција је истрагу покренула 10. октобра, након што је установљено да слика,која је била послата заједно са још 56 дела, није стигла у културни центар.
Слика је требало да буде део изложбе "Бодегон. Вечност неживог", а пакет и видео-надзор транспорта указивали су на проблем у процесу доставе.
Нестанак дела пријављен је полицији, а слика је унета и у Интерполову базу несталих и украдених уметничких дела, где се налази преко 57.000 предмета.