МОЖЕТЕ НА ПРЕМИЈЕРУ, АЛИ ПОД ЈЕДНИМ УСЛОВОМ – ОБРИЈТЕ ГЛАВУ Необичан маркетиншки потез није одбио филмофиле ПОГЛЕДАЈТЕ КО ЈЕ БЕЗ РАЗМИШЉАЊА СЕО У ФРИЗЕРСКУ СТОЛИЦУ
Људи у Лос Анђелесу суочили су се са необичним условом за улазак на прву пројекцију нове научнофантастичне комедије „Бугонија” са Емом Стоун у главној улози.
Премијера нове научнофантастичне комедије „Бугонија” протекла је у необичној атмосфери.
Улаз је био дозвољен само онима који су били спремни да обрију главе. Овај необичан маркетиншки потез организовао је дистрибутер Фокус Феатурес за најновији филм у којем глуми оскаровка Ема Стоун.
У филму, Стоун игра Мишел Фулер, директорку фармацеутске компаније коју киднапују две рођаке, теоретичарке завере. Убеђене да је ванземаљка, обрију јој главу.
Управо је тај детаљ из филма послужио као инспирација за необичну пројекцију филма.
Филм је нова сарадња између Еме Стоун и грчког редитеља Јоргоса Лантимоса, дуа који је већ стекао статус и велики број фанова захваљујући филмовима „Јадна створења” и „Фаворит”.
„Бугонија” стиже у биоскопе крајем октобра.
Да би ушли на пројекцију, многи су без размишљања сели у столицу постављену у предворју биоскопа и обријали главу.
Сала је била пуна ћелавих људи, а аутори филма били су одушевљени.
Писац сценарија Вил Трејси је рекао да мисли да је идеја „одлична“.
– Нећу то сам покушати. Али неки људи су већ на граници [ћелавости]. Мислим да је одлично. Надам се да ће им се филм свидети, јер ако оду и обрију главу за филм који им се не свиђа... Надам се да ће им се вероватно свидети ако им се идеја свиђа – рекао је.
Глумица Ема Стоун се такође осврнула на необичну идеју:
– Претпостављам да су то људи који су већ желели да обрију главу и рекли су: 'У реду, могао бих то да урадим код куће или бих могао да погледам филм одмах после шишања. То је добра идеја ако већ желите да обријете главу – нашалила се глумица.
Редитељ Јоргос Лантимос је признао да није мислио да ће идеја бити толико „популарна“ и да је био изненађен када је видео колико се људи појавило на догађају.
– Било је забавно то видети – рекао је он, преноси Hollywood Reporter.