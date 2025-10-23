overcast clouds
17°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ПОКЛОН ЗБИРЦИ РАЈКА МАМУЗИЋА Изложба 30 уметничких дела

23.10.2025. 10:55 10:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
poklon zbirka rajka mamuzica Fifa
Фото: Дневник/ В. Фифа

У Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, данас у 19 часова, биће свечано отворена изложба „Високи модернизам: дела из Поклон збирке Рајка Мамузића”, аутора ликовног критичара Дејана Ђорића. Кустоскиња изложбе је музејска саветница Јованка Столић.

- Овом изложбом, реализованом са идејом представљања нових тумачења уметничких дела из фундуса Поклон збирке Рајка Мамузића, завршава се програм јубиларне године у којој је Галерија обележила пола века рада. Поставка обухвата тридесет уметничких дела двадесет три аутора из фонда Поклон збирке Рајка Мамузића, великана чија су дела обележила историју савремене југословенске ликовне уметности након Другог светског рата – наводе у Поклон збирци.     

Изложбу ће отворити ликовни критичар и књижевник Драган Јовановић Данилов. Изложба траје до 26. децембра 2025. године. Улаз је бесплатан.

поклон збирка рајка мамузића
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај