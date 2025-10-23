У ПОКЛОН ЗБИРЦИ РАЈКА МАМУЗИЋА Изложба 30 уметничких дела
У Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, данас у 19 часова, биће свечано отворена изложба „Високи модернизам: дела из Поклон збирке Рајка Мамузића”, аутора ликовног критичара Дејана Ђорића. Кустоскиња изложбе је музејска саветница Јованка Столић.
- Овом изложбом, реализованом са идејом представљања нових тумачења уметничких дела из фундуса Поклон збирке Рајка Мамузића, завршава се програм јубиларне године у којој је Галерија обележила пола века рада. Поставка обухвата тридесет уметничких дела двадесет три аутора из фонда Поклон збирке Рајка Мамузића, великана чија су дела обележила историју савремене југословенске ликовне уметности након Другог светског рата – наводе у Поклон збирци.
Изложбу ће отворити ликовни критичар и књижевник Драган Јовановић Данилов. Изложба траје до 26. децембра 2025. године. Улаз је бесплатан.