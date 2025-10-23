ВЕЧЕРАС ФИНАЛЕ ЈУБИЛАРНОГ НОМУСА За крај Листова Фауст симфонија
Грандиозан фестивалски завршетак, примерен јубилеју 50. Новосадских музичких свечаности, очекује публику вечерас у 20 часова у Синагоги, када ће Симфонијски оркестар и Мушки хор РТС-а, под диригентским вођством Србољуба Динића, са солистом Квонсу Џоном, извести „Фауст симфонију“ Франца Листа.
Тим великим делом, чије извођење уживо новосадска публика досад није имала прилике да чује, биће затворен овогодишњи Номус.
Пијаниста, и композитор пре свега клавирске музике, Лист је, инспирисан Гетеовим познатим ликом, половином 19.века створио „Фауст симфонију“, „јединствену оркестарску интерпретацију приче о човеку који је продао душу ђаволу“. Ставови овог дела посвећени су главним ликовима Гетеовог „Фауста“, музички описују њихова стања, те и носе њихова имена: Фауст, Маргарета, и Мефисто.
Вокални солисита у овом делу, лирски тенор - спинто Квонсу Џон има “светао, јасан и звучан тенорски глас, који лако савладава високо Це“. Дебитовао је са 22 године, још током студија у Јужној Кореји, где је рођен. Од августа 2023. ради као слободни уметник. Као носилац стипендије „Рихард Вагнер“ за 2022, добио је прилику да у сезони 2024/2025 тумачи улоге Манрика у Вердијевом „Трубадуру“ и Дон Карлоса у истименој опери. Ове сезоне је позван да наступи у Државном театру у Брауншвајгу као Каварадоси и Родолфо. Текућа сезона донеће му ново огледање у улогама Алфреда и Родолфа, као и Ерика у Вагнеровом „Холанђанину луталици“.
Маестро Србољуб Динић је девет година провео у Опери у Берну, током којих је остварио 37 оперских премијера и преко 60 продукција, бројних симфонијских и гала концерата. Шест година деловао је и као уметнички директор и шеф-диригент Позоришта лепих уметности у Мексико Ситију. Након осам сезона у театру у Брауншвајгу, сада је на позицији генералног музичког директора и шефа-диригента.
Гостовао је у оперским кућама у региону. Сарађивао је са највећим звездама светске оперске и концертне сцене. Као симфонијски диригент водио је многе угледне оркестре. Ради од 2023. и као ванредни професор на Факултету музичке уметности у Београду. Од почетка ове године актуелни је шеф-диригент Симфонијског оркестра и Хора РТС-а.