ФИНАЛЕ „ДАНА ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА” Ристановском главна награда
У част великог глумца, ”Дани Зорана Радмиловића” у Народном позоришту Тимочке Крајине најважнију награду додељују управо – глумцу.
Њу је овај пут, у 34. издању Фестивала, добио Никола Ристановски за улогу Мишела Бабића у представи „Уна“ по мотивима романа Моме Капора. Текст је написао Стеван Копривица, редитељ је био Дејан Пројковски, а представа је продукција Звездара театра.
- Ристановски је у убедљивој глумачкој интерпретацији показао опчињавајућу експресивност, неодољив сценски шарм и изузетну креативност у емоционално-карактерном грађењу лика. Његов Мишел Бабић, растрзан између страсних емоција и академских етичких принципа, проблематизује богати спектар људских недоумица, запитаности и исконских страхова у покушајима да пронађе своје лично ја - образложио је једногласну одлуку жири који је радио у саставу др Мирослав Радоњић, др Душко Љуштина, Ирфан Менсур.
Како пропозиције налажу, овај жири је једногласно доделио и награду за визуелни идентитет ”Крстомир Миловановић” представи „Контра мундум“, инспирисаној аутобиографијом „Тајни живот Салвадора Далија“ у концепту и режији Вељка Мићуновића, у продукцији Центра за културу Тиват.
Критичарски жири у саставу др Ненад Новаковић, Александар Милосављевић, Игор Бурић, већином гласова донео је одлуку да Награду за најбољу представу 34. „Дана Зорана Радмиловића“ додели представи „Свака птица своме јату“ БДП-а коју је по делу Важдија Муавада режирао Дино Мустафић. Тамара Шустић која игра улогу палестинске девојке Вахиде у представи „Свака птица своме јату“, добила је Награду за најбољег младог глумца, који је доделио новинарски жири у саставу Татјана Њежић, Борка Голубовић Требјешанин, Оливера Милошевић.
- У овој потресној, позоришно пунокрвној сценској приповести – у којој се претапају драмски, породични, друштвено -политички, мелодрамски, трилерски слојеви – Тамара Шустић је, играјући заљубљену, одлучну, младу Арапкињу Вахиду, изнедрила врсну улогу која је и заокружено глумачко постигнуће што осваја са сцене и драгоцен, тачан импулс укупног драмског и сваког другог кода представе. Вахида Тамаре Шустић снажно резонира у свим слојевима и нивоима отелотворујући спектар (актуелних) дилема у чијем средишту је питање шта значи, односно не значи идентитет када се све око нас, и у нама, руши - саопштио је новинарски жири, који је доделио и специјално признање Озрену Грабарићу и представи “Контра мундум” Центра за културу Тиват за коју концепт и режију потписује Вељко Мићуновић:
- Бравурозна, храбра, маштовита, импресивна представа која је заправо више од представе, од позоришног искорака па на даље. Инспиративном режијом и маестралном изведбом Озрена Грабарића кроз узбудљиво саздану сценску приповест о сликарском генију Салвадора Далија “Kонтра мундум” пред публику доноси, између осталог, тако питку а тако дубоку, слојевиту вивисекцију односа ствараоца и тзв. реалности, лице и наличје (не)могућег судара са сваковрсним нормама, слутњу саме суштине уметности као заправо највећег човековог постигнућа…
Награду публике ”Дана Зорана Радмиловића” поделиле су две представе: ”Уна” и ”Контра мундум” . Обе су оцењене идентичном просечном оценом, 9,47.