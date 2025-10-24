ЖЕНСКА ПОСЛА Сомус у знаку композиторки, пијанисткиња и виолончелисткиња
Овогодишња едиција Сомборских музичких свечаности почеће сутра и до 28. октобра поклоници уметничке музике биће у прилици да уживају у седам програма, обједињених под слоганом „Женска посла”.
Како појашњава спиритус мовенс Сомуса, пијаниста Михајло Зурковић, фестивал ове године слави допринос који су жене чиниле у класичној музици кроз историју, креирајући тако инспиративно окружење за нове генерације у јединственом путовању кроз музику, уметност и равноправност. „Композиторке, интерпретаторке, музе, кћерке, маме и баке су хероине Сомуса 2025”, поручује Зурковић.
У Свечаној сали сомборске Градске куће 13. издање Сомуса отвориће у суботу клавирски дуо који творе Лидија и Сања Бизјак, представљајући композиторке кроз различите епохе - од Ејми Бич до Александре Вребалов. Пре тога ће, у истом простору, у својеврсном пролошком матинеу, од 11 сати у оквиру програма „Звезде у успону” наступити пијанисти Хедвиг и Ендре Оршоваи, бивши ђаци сомборске музичке школе а данас студенти престижне Франц Лист академије у Будимпешти , а као гошћа наступиће млада виолочелисткиња Миа Зурковић.
У недељу од 20 сати, на Великој сцени Народног позоришта, Словеначко камерно музичко позориште из Љубљане извешће камерну оперу Ане Соколовић „Сведба”. Ово дело за шест женских гласова “a capella” српске композиторке са канадском адресом премијерно је изведено 2011. у Торонту након чега се преселило у најеминентније светске оперске куће (Монтреал, Сан Франциско, Бостон), као и на европске фестивале (Нант, Екс у Прованси, фестивал савремене музике “ Présence” у Паризу…). Вече касније, у Свечаној сали Градске куће наступиће један од најпризнатијих француских пијаниста млађе генераце Давид Кадуш, који ће се представити програмом „Музика Мадам Бовари”.
За последњи дан фестивала планирана су два концерта у Свечаној сали Градске куће; у 17 часова наступиће клавирски дуо из Шпаније Карлос Лама и Софиа Камбруха, који ће свирати дела Кларе и Роберта Шумана, Јоханеса Брамса, Енрикеа Гранадоса и Мануела де Фаље; свечано затварање Сомуса најављено је за 20 часова и представљаће истински прзник за све љубитеље виолончела.
У програму „Музички дијалог, хармонија генерација” две сјајне наше виолончелисткиње Ксенија Јанковић и Ирена Јосифоска уз француску пијанисткињу Жаклин Буржес Манури, сомборској ће публици подарити композиције за један и два виолончела Купрена, Баха, Шумана, Хендла и Менотија.