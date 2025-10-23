Повратак сликара Зорана Ивановића, коаутора првог званичног мозаика за Хиландар: ЗОВУ ВАС ЧУВАРИ ПОРОДИЧНОГ СТАБЛА
После две деценије, сликар Зоран Ивановић поново излаже у Србији. Последњу самосталну изложбу цртежа великог формата имао је у београдској галерији „Прогрес“, а од тада су његова дела красила зидове светских галерија. Његов повратак обележила је самостална изложба „Чувари породичног стабла“, приређена у Великој галерији Војске Србије, која је окупила велики број љубитеља уметности.
Овај циклус, који је био представљен и на престижним међународним изложбама попут париског Салона и Бијенала у Фихтату, може се погледати до 25. октобра. Изложбу чини више од 35 слика и цртежа великог формата, уз уметников нови израз – 3Д цртеже и дела инспирисана просторним сликарством. Ивановић остаје доследан својој тематици – природи, породичном стаблу, прецима и дому, који су му одувек највећа инспирација.
Посетиоци први пут имају прилику да завире и у уметников атеље: изложени су његов мобилијар, бележнице и прибор за рад, као и материјал настао током припреме романа „Осмех од птичијег млека“, посвећеног Леонарду да Винчију.
Зоран Ивановић је, заједно са својом породицом, коаутор првог званичног мозаика, израђеног за манастир Хиландар — иконе Светог краља Милутина, поводом 700 година од његовог упокојења.
На изложби фантастике у Немачкој 2000. године, поводом Новог миленијума, Ивановић је сврстан међу велике мајсторе фантастике — уз Боша, Бројгела, Дирера, Далија, Мунка, Де Кирика, Дада Ђурића и Љубу Поповића — као најмлађи учесник. Од 2006. године редовно учествује на Париском салону у Гран Палеу као члан међународне групе Libellule, а добитник је и Велике награде Монте Карла за цртеж, коју додељује фондација принца Ренијеа III од Монака.
Поред уметности, Ивановић је и мајстор каратеа, носилац црног појаса 4. дана, некадашњи репрезентативац Србије и освајач бројних домаћих и европских медаља.