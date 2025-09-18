МАЕСТРО С ВИЗИЈОМ Повратак Александра Марковића на позицију шефа-диригента Војвођанског симфонијског оркестра
Маестро Александар Марковић у новој ће концертној сезони Војвођанског симфонијског оркестра предводити овај ансамбл као шеф-диригент.
Биће то повратак на чело ВСО прослављеног уметника који је у историји ВСО већ оставио неизбрисив траг током сезона 2021/2022. и 2022/2023, не само обликујући репертоарску политику ансамбла, него и остваривши незаборавне интерпретације, међу којима се истичу Вердијев Реквијем, Малерова Друга симфонија и Штраусов Живот хероја, као и наступе са врхунским солистима светског гласа попут виолинисте Јулијана Рахлина на концерту „Корзо” и виолончелисте Мише Мајског на Новогодишњем гала концерту.
У том периоду остварена је и сарадња са бројним истакнутим уметницима, чија су извођења са Војвођанским симфонијским оркестром допринела подизању извођачког нивоа ансамбла и обогаћивању репертоара делима од непроцењивог значаја за музичку историју.
Повратак маестра Марковића на место шефа-диригента Војвођанског симфонијског оркестра доноси континуитет уметничког развоја, али и означава, како истиче вршилац дужности директора ВСО Роман Бугар, ново поглавље уметничке визије, са енергијом и инспирацијом која ће публику водити кроз незаборавне музичке доживљаје, настављајући пут ка врхунским интерпретативним достигнућима.
Јер Александар Марковић је диригент визионарског израза, препознатљив по снажној синергији уметничке сензибилности, изражајног вођства и дубоког разумевања музичке грађе. У својој богатој каријери, протканој разноврсним музичким искуствима, предводио је бројне престижне ансамбле.
Посебно се издвајају његова позиција првог гостујућег диригента оркестра Sinfonia Varsovia, затим дугогодишњи ангажман шефа-диригента Филхармоније у Брну, музичког директора Опере North у Лидсу те позиција шефа-диригента Тиролског државног театра у Инсбруку. Поред тога, остварио је сарадњу са оркестрима и ансамблима попут Бечког симфонијског оркестра, Немачког симфонијског оркестра из Берлина, Краљевске филхармоније из Ливерпула, Загребачке филхармоније и Кремерате Балтике.
Као оперски диригент наступао је у Инсбруку, Прагу, Љубљани, Салцбургу и Сијетлу. Његов репертоар обухвата дела од класицизма до савремених композитора 20. и 21. века. Од бројних забележених снимака, које је остварио истичу се музика за балет Scriabiniana Касјана Голеизовског, дело Satori Лоренза Дангела за балетску трупу Сергеја Полуњина, као и концертну верзију опере Огањ Благоја Берсе. Активан је и као предавач и ментор младим уметницима, учествујући на фестивалима Summa Cum Laude и Евровизија за младе музичаре у Бечу, као и на мајсторским курсевима дириговања у Хамбургу и планираном курсу 2027. у Загребу.
Његов први концерт као старог-новог шефа диригента-са Војвођанским симфинијским оркестром планиран је за 16. октобар, када ће под његовим вођством ВСО отворити јубиларно издање Новосадских музичких свечаности. На програму су Варијације на Паганинијеву тему за клавир и оркестар Сергеја Рахмањинова, са руским пијанистом Андрејем Гугњином као солистом, те у другом делу концерта Берлиозова Фантастична симфонија.
Дан касније исти програм биће изведен у оквиру фестивала Бемус у великој сали Коларчеве задужбине.