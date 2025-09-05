ОТВОРЕН ФЕСТИВАЛ КУСТЕНДОРФ КЛАСИК НА МЕЋАВНИКУ Лауреат матријошке и ДЕКАН АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ Зоран Крајишник
МЕЋАВНИК: Фестивал класичне музике "Кустендорф класик“ отворен је на Мећавнику и трајаће до суботе, 6. септембра, саопштили су данас организатори те манифестације.
Оснивач фестивала Емир Кустурица отворио је манифестацију цитатом италијанског филозофа Бенедета Крочеа да „све уметности теже да постану музика“, подсећајући да је, како је говорио Фелини, "филм ближи музици него литератури и драми“.
Све теорије кад стигну у праксу траже да се потврде у животу, и колико год је живот и реалност један материјални део свих процеса, толико је идеја о том животу много јача манифестација него било која реалност, рекао је Кустурица.
Публици се обратио и Александар Дибаљ, начелник Департмана за корпоративне комуникације компаније Гаспром њефт која је партнер овог фестивала већ 12. пут.
Програм прве вечери обележио је наступ ученика музичке школе "Мокрањац“ из Београда, а потом концерт младе пијанисткиње Еве Геворгјан, која је уз Симфонијски оркестар "Кустендорф“ под диригентском палицом Радета Пејчића извела "Концерт за клавир и оркестар бр. 1 у б молу“ Пјотра Иљича Чајковског.
Друго фестивалско вече посвећено је стваралаштву Дмитрија Шостаковича. Клавирски трио "Цорда“, који чине Уна Станић, Немања Станковић и Владимир Милошевић, извешће оба клавирска трија руског композитора, док ће у другом делу вечери Симфонијски оркестар "Кустендорф“ свирати његову Прву симфонију.
Фестивал ће сутра бити затворен доделом награда најбољим младим музичарима, као и концертом виолинисте Уроша Адамовића и сопранисткиње Василисе Бержанскаје.
На свечаном затварању фестивала, добитнике златне, сребрне и бронзане матријошке, прогласиће међународни жири који чине диригент Михаил Голиков, уметнички директор и главни диригент Државног симфонијског оркестра Лењинградске области, затим декан Академије уметности у Новом Саду, Зоран Крајишник и Душана Кнежевић, професор клавира и камерне музике на конзерваторијуму ЦРД Аркје-Кашан, Француска.
Кустендорф класик пружа младим уметницима прилику да први пут наступе на високом нивоу, размене искуства са колегама из других земаља и направе важне кораке у развоју својих музичких каријера, наведено је у саопштењу.