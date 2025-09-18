СЛАВНИ ЏОН МАЛКОВИЧ ДОЛАЗИ У НОВИ САД Прослављени глумац затвара Новосадски филмски фестивал
18.09.2025. 14:58 14:59
Поводом затварања Новосадског филмског фестивала, славни амерички глумац Џон Малковић долази у Нови Сад.
Наиме, он ће извести своје музичко-сценско дело „Report on the blind“ заједно са пијанисткињом Анастасјом Теренковом и Новосадским камерним оркестром под диригенстким вођењем Сергеја Смбатјана.
Све се догађа 21. септембра на у 20 сати на сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта.
Дело је адаптација новеле “Хероји и гробови Аргентине“, писца Ернеста Сабата и Концерта за клавир и гудаче а Алберта Шниткеа.