ТРИ ВЕЧЕРИ ЏЕЗА КОЈЕ НЕ СМЕТЕ ПРОПУСТИТИ Легендарни Биг бенд РТВ Словеније и вундеркинд Бирели Лагрене на једном месту КЦНС ПРИПРЕМИО ДВА ВЕЛИКА ИЗНЕНАЂЕЊА
У продају су пуштени комплети карата за предстојећи Новосадски џез фестивал, који ће бити одржан од 10. до 12. октобра у Српском народном позоришту, на сцени „Јован Ђорђевић”.
Традиционалну новосадску смотру џеза ове ће године отворити Биг бенд Радио-телевизије Словеније, ансамбл утемељен још 1945. године, откад делује у континуитету, те је тако један од најстаријих оркестара ове врсте у свету.
Основао га је диригент и композитор Бојан Адамич (1912–1995), а 1961. диригентску палицу преузео је Јоже Прившек (1937–1998), пијаниста и вибрафониста, захваљујући којем је Биг бенд стекао изузетан реноме и ван граница бивше Југославији, који је 1978. само учврстила престижна награда Deutsche Phono-Akademiе за најбољу плочу.
И данас је овај оркестар, који тренутно води тромбониста, композитор и аранжер Матјаж Микулетич, синоним за професионалност и квалитет.
У другом делу прве фестивалске вечери новосадској публици ће се представити трио сјајног француског џез гитаристе Бирелија Лагренеа, који је још почетком 80-их година прошлог века постао планетарно познат захваљујући стилу који је као вундеркинд развио под утицајем Ђанга Рајхарда.
Први албум, „Routes to Django“, објавио је са 14 година, а до пунолетства је на свом дискографском конту већ имао четири албума. Уследиће потом и сарадње са великанима гитаре Алом Ди Меолом, Паком де Лусијом и Џоном Маклафлином, али и другим звездама, попут виолинисте Стефана Грапелија или бубњара Џинџера Бејкера.
У октобру 2006, поводом прославе 40. рођендана овог изузетног музичара, издавачка кућа Dreyfus Jazz објављује изузетни двоструки ЦД: „Djangology“ (са келнским WDR Биг бендом) а од 2012. године Лагрене је носилац националне медаље „Витез уметности и књижевности“, признања за значајан допринос уметности којим га је одликовао тадашњи француски председник Франсоа Митеран.
За следеће две вечери организатор фестивала, Културни центар Новог Сада, припремио је и два велика изненађења – можемо рећи само то да се ради о истинским звездама – а уз њих ће ту бити још и два трија, која предводе такође велика имена светског џеза.
Тако ће први концерт 11. октобра приредити кубанска пијанисткиња са немачком адресом Мариjали Пачеко, којој ће на сцени друштво правити басиста Хуан Камило Виља и бубњар Мигуел Алтамар, док ће последње вече Новосадског џез фестивала својим наступом отворити турски уметник Ајдин Есен, за кога је легендарни Чик Корија говорио да је „најбољи пијаниста на свету”.
Осим што је добитник бројних награда за композицију и електронску музику, Есен је 1989. победио у Паризу на међународном конкурсу који носи име славног француског џез пијанисте Марсијала Солала.
Тродневне улазнице су у претпродаји до 25. септембра по промотивној цени од 4.500 динара путем Гигстикс продајне мреже. Није при томе згорег навести да је број комплета улазница – лимитиран.