Заоставштина Роберта Редфорда не мери се само у новцу ПОЗНАТО КО ЋЕ НАСЛЕДИТИ 200 МИЛИОНА ДОЛАРА Глумац за живота одлучио!
Вест о смрти славног глумца Роберта Редфорда потресла је филмски свет, али и подсетила на све оно што је овај уметник оставио иза себе.
Његова заоставштина не мери се само у новцу, већ и у огромном утицају који је имао на филм, културу и заштиту животне средине. Када је у питању финансијска вредност његовог наследства, према подацима сајта Celebrity Net Worth, она износи око 200 милиона долара.
Породица као чувар његовог наслеђа
Редфорд је иза себе оставио супругу Сибилу Загарс, немачку сликарку и еколошку активисткињу с којом је био у браку од 2009. године. Његове наследнице су и две ћерке из првог брака – Шона и Ејми. Два сина из тог брака, Скот Ентони и Џејми Редфорд, преминули су раније.
Уз њих, Редфордово наслеђе деле и његова петорица унучади. Иако није званично потврђено да је глумац оставио тестамент, његова дугогодишња публицисткиња Синди Бегер изјавила је за Њујорк тајмс да је породица "дубоко укључена у његову заоставштину", преноси Њузвик.
Уметнички и културни допринос
Током седамдесетих година прошлог века, Редфорд је постао један од најплаћенијих и најцењенијих глумаца Холивуда, са улогама које су га претвориле у легенду, попут оне у филму Сви председникови људи (All the President’s Men).
Ипак, један од његових најтрајнијих доприноса култури био је оснивање Санденс института почетком осамдесетих. Улагањем сопствених средстава купио је земљиште у америчкој држави Јута и створио платформу за подршку независним филмским ауторима.
Фестивал и институт помогли су у лансирању каријера бројних редитеља, међу којима су Квентин Тарантино и Стивен Содерберг, чиме је Редфорд зацементирао своју позицију као "покровитељ алтернативне кинематографије".
Еколошки активизам
Поред филмског стваралаштва, Редфорд је био и велики борац за очување природе. Сарађивао је с бројним организацијама, укључујући Веће за одбрану природних ресурса и Националну федерацију за дивље животиње. Користио је своју популарност како би скренуо пажњу јавности на климатске промене и неопходност очувања природних лепота. Његова супруга Сибила била му је партнер и у овом аспекту живота, те су заједно градили пројекте који су спајали уметност и екологију.
Неуспешни подухвати и животни баланс
Иако је имао бројне успехе, Редфорд је имао и промашаја. Један од њих био је покушај покретања ланца биоскопа Санденс синемас 2000. године, који није постигао очекивани успех. Ипак, овај покушај говори о његовој тежњи да створи простор за приказивање независних филмова и ван великих холивудских студија.
Санденс: Више од скијалишта
Место које је купио у Јути, које је касније преименовао у Санденс, није служило само као инвестиција – оно је постало породично уточиште и симбол његове филозофије. Управо тамо је упознао своју другу супругу, а то место постало је срце једног од најважнијих светских фестивала посвећених независном филму.
Иако Роберта Редфорда више нема, његова идеја и вредности настављају да живе кроз пројекте које је створио. Санденс институт и The Redford Center настављају да раде под вођством његове деце и унучади. Кроз њих, и даље се подржавају уметници, промовишу алтернативни изрази и бори за очување животне средине.
Редфордово наслеђе, како материјално тако и духовно, остаје трајно. Његов живот био је спој уметности, борбе за природу и породичних вредности – оставштина коју ће генерације памтити, пише Курир.