„Иза сваког потеза оловке, сваке линије туша, сваке боје и форме крије се процес раста – уметничког и личног” НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ „ФОРМА” УПИДИВ-а Излажу ученици из „Шупута”
Изложба ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут” биће отворена вечерас у 19 часова у галерији „Форма“ Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ), Илије Огњановића 3, и трајати до 5. октобра.
О њиховим радовима професори у каталогу ове изложбе наводе да се у сваком приказаном раду њихових ученика препознаје „аутентичност – она тиха али моћна нит која повезује све ове различите форме израза“.
– Сваки цртеж, слика, графика или скулптура носи нешто лично, нешто што долази изнутра – из света мисли, снова и осећања наших ученика. У школским задацима они не виде само обавезу, већ прилику да говоре својим гласом, да истраже и изразе оно што их покреће. Иза сваког потеза оловке, сваке линије туша, сваке боје и форме крије се процес раста – уметничког и личног. Њихова креативност не познаје границе, а индивидуалност се јасно препознаје и у најмањим детаљима – наводе професори у каталогу ове изложбе.