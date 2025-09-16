clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Иза сваког потеза оловке, сваке линије туша, сваке боје и форме крије се процес раста – уметничког и личног” НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ „ФОРМА” УПИДИВ-а Излажу ученици из „Шупута”

16.09.2025. 13:09 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
радови
Фото: Школа „Богдан Шупут”

Изложба ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут” биће отворена вечерас у 19 часова у галерији „Форма“ Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ), Илије Огњановића 3, и трајати до 5. октобра.

О њиховим радовима професори у каталогу ове изложбе наводе да се у сваком приказаном раду њихових ученика препознаје „аутентичност – она тиха али моћна нит која повезује све ове различите форме израза“.

Сваки цртеж, слика, графика или скулптура носи нешто лично, нешто што долази изнутра – из света мисли, снова и осећања наших ученика. У школским задацима они не виде само обавезу, већ прилику да говоре својим гласом, да истраже и изразе оно што их покреће. Иза сваког потеза оловке, сваке линије туша, сваке боје и форме крије се процес раста – уметничког и личног. Њихова креативност не познаје границе, а индивидуалност се јасно препознаје и у најмањим детаљима – наводе професори у каталогу ове изложбе.         

радови
Фото: Школа „Богдан Шупут”

  

изложба галерија форма богдан шупут
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗА НАПАДАЧА НА ЂАКЕ ТОКОМ БЛОКАДЕ ПРЕДЛОЖЕН ПРИТВОР Огласило се Више јавно тужилаштво око инцидента код школе "Богдан Шупут"

ЗА НАПАДАЧА НА ЂАКЕ ТОКОМ БЛОКАДЕ ПРЕДЛОЖЕН ПРИТВОР Огласило се Више јавно тужилаштво око инцидента код школе "Богдан Шупут"

04.02.2025. 11:41 11:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИЗЛОЖБЕ ПОСВЕЋЕНЕ ЈУБИЛЕЈУ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ” Колектив прославља 75 година од оснивања

ИЗЛОЖБЕ ПОСВЕЋЕНЕ ЈУБИЛЕЈУ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ” Колектив прославља 75 година од оснивања

12.10.2023. 09:53 09:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај