НА КОЛАРЦУ ОТВОРЕНО БИЈЕНАЛЕ ФАНТАСТИКЕ Гран-при Снежани Петровић, награда за животно дело Даници Масниковић
Највеће признање, Гран-при треће едиције Бијенала фантастике, отвореног у Коларчевој задужбини, добила је Снежана Петровић, професорка Академије уметности у Новом Саду, за рад под називом „Лов на страхове од сутра“.
Слика „Лов на страхове од сутра”, рађена у техници уље на дрвету, на најрепрезентативнији начин представила је све вредности које промовише Бијенале фантастике: аутентичност, мајсторство и ликовност једног богатог унутрашњег света, навео је жири, који су творили проф. др ум. Катарина Зарић, проф. др Оливер Томић и историчарка уметности Марија Ђурић.
Награда Перспектива, која се додељује младим уметницима у успону, додељена је Маријани Ракићевић из Чачка за дело „Tricky Games“ (уље на платну), а награда за животно дело ове године је припала Даници Масниковић за вишедеценијску доследност, визуелну снагу и поетску дубину коју је унела у домаће сликарство.
Иначе, изложба Бијенала фантастике обухвата укупно 33 уметничка дела – укључујући радове награђених аутора, чланова жирија, добитнице награде за животно дело, као и два гостујућа уметника из иностранства: Лукаша Кандла и Синишу Кашавелског.
Ова селекција је резултат конкурса на који су пристигла укупно 432 рада чак 232 уметника из региона. Изложба траје до 12. октобра.