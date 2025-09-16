clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА КОЛАРЦУ ОТВОРЕНО БИЈЕНАЛЕ ФАНТАСТИКЕ Гран-при Снежани Петровић, награда за животно дело Даници Масниковић

16.09.2025. 13:26 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
снежа
Фото: Приватна архива

Највеће признање, Гран-при треће едиције Бијенала фантастике, отвореног у Коларчевој задужбини, добила је Снежана Петровић, професорка Академије уметности у Новом Саду, за рад под називом „Лов на страхове од сутра“.

Слика „Лов на страхове од сутра”, рађена у техници уље на дрвету, на најрепрезентативнији начин представила је све вредности које промовише Бијенале фантастике: аутентичност, мајсторство и ликовност једног богатог унутрашњег света, навео је жири, који су творили проф. др ум. Катарина Зарић, проф. др Оливер Томић и историчарка уметности Марија Ђурић.

Награда Перспектива, која се додељује младим уметницима у успону, додељена је Маријани Ракићевић из Чачка за дело „Tricky Games“ (уље на платну), а награда за животно дело ове године је припала Даници Масниковић за вишедеценијску доследност, визуелну снагу и поетску дубину коју је унела у домаће сликарство. 

Иначе, изложба Бијенала фантастике обухвата укупно 33 уметничка дела – укључујући радове награђених аутора, чланова жирија, добитнице награде за животно дело, као и два гостујућа уметника из иностранства: Лукаша Кандла и Синишу Кашавелског. 

Ова селекција је резултат конкурса на који су пристигла укупно 432 рада чак 232 уметника из региона. Изложба траје до 12. октобра.                

коларац фантастикa бијенале
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВО ДЕЧЈЕ БИЈЕНАЛЕ АКВАРЕЛА Културна станица „Барка” представља младе таленте
бијенале

ПРВО ДЕЧЈЕ БИЈЕНАЛЕ АКВАРЕЛА Културна станица „Барка” представља младе таленте

08.12.2024. 10:20 10:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИЈЕНАЛЕ НА КОРЗИЦИ у фокусу има СРПСКУ КЕРАМИЧКУ СЦЕНУ Изложба под називом Corso Serbian

БИЈЕНАЛЕ НА КОРЗИЦИ у фокусу има СРПСКУ КЕРАМИЧКУ СЦЕНУ Изложба под називом Corso Serbian

07.08.2024. 15:30 15:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДАБРАЛИ СУ ПЕТОРО ОД 350 МЛАДИХ КОМПОЗИТОРА Композиција Новосађанке Христине Шушак биће изведена на Бијеналу у Венецији

ОДАБРАЛИ СУ ПЕТОРО ОД 350 МЛАДИХ КОМПОЗИТОРА Композиција Новосађанке Христине Шушак биће изведена на Бијеналу у Венецији

02.04.2024. 11:55 13:12
Волим
0
Коментар
1
Сачувај