УРУЧЕНЕ БРАНКОВЕ НАГРАДЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ Ево ко су лауреати!
У нашој најстаријој књижевној, културној и научној институцији јуче су лауреатима уручене Бранкове награде Матице српске за школску 2023/24. годину.
Прву награду добила је Јелена Шаковић за рад „Техника сказа у романима 'Кад су цветале тикве' Драгослава Михаиловића и 'Ловац у житу' Џерома Дејвида Селинџера” (Универзитет Црне Горе, Филолошки факултет у Никшићу); другу награду Невен Миљатовић за рад „Доротеј и Лавр: два романа о средњем вијеку” (Универзитет у Бањалуци, Филолошки факултет, Руски и српски језик и књижевност); трећу награду добиле су Наташа Провчи за рад „Два књижевна портрета – 'Јелисавета' Ђуре Јакшића и 'Леди Магбет' Вилијама Шекспира као фаталне жене” (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност) и Симонида Лончар за рад „Мотив смрти у мемоарским записима Симеона Пишчевића” (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност).