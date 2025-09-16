clear sky
27°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УРУЧЕНЕ БРАНКОВЕ НАГРАДЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ Ево ко су лауреати!

16.09.2025. 13:18 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
добитници
Фото: Б. Лучић

У нашој најстаријој књижевној, културној и научној институцији јуче су лауреатима уручене Бранкове награде Матице српске за школску 2023/24. годину.

Прву награду добила је Јелена Шаковић за рад „Техника сказа у романима 'Кад су цветале тикве' Драгослава Михаиловића и 'Ловац у житу' Џерома Дејвида Селинџера” (Универзитет Црне Горе, Филолошки факултет у Никшићу); другу награду Невен Миљатовић за рад „Доротеј и Лавр: два романа о средњем вијеку” (Универзитет у Бањалуци, Филолошки факултет, Руски и српски језик и књижевност); трећу награду добиле су Наташа Провчи за рад „Два књижевна портрета – 'Јелисавета' Ђуре Јакшића и 'Леди Магбет' Вилијама Шекспира као фаталне жене” (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност) и Симонида Лончар за рад „Мотив смрти у мемоарским записима Симеона Пишчевића” (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност).   

бранкова награда матица српска лауреати
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Књига
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАТИЦА СРПСКА ЈЕ ЈЕДАН ОД СТУБОВА НАШЕГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА Лидер СНС Вучевић на састанку поводом обележавања два века институције: Историја српске културе не постоји без ње
milos vucevic

МАТИЦА СРПСКА ЈЕ ЈЕДАН ОД СТУБОВА НАШЕГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА Лидер СНС Вучевић на састанку поводом обележавања два века институције: Историја српске културе не постоји без ње

29.08.2025. 14:38 14:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЕЗИЈА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ: Матица српска представила сабрана дела великог песника
branka radicevica

ПОЕЗИЈА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ: Матица српска представила сабрана дела великог песника

24.03.2025. 09:20 09:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ШИРЕМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА није живела САМО МАТИЦА СРПСКА, већ и бројни њени ПРЕДСЕДНИЦИ Драме и просвештенијa

У ШИРЕМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА није живела САМО МАТИЦА СРПСКА, већ и бројни њени ПРЕДСЕДНИЦИ Драме и просвештенијa

24.12.2023. 11:59 12:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај