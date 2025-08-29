МАТИЦА СРПСКА ЈЕ ЈЕДАН ОД СТУБОВА НАШЕГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА Лидер СНС Вучевић на састанку поводом обележавања два века институције: Историја српске културе не постоји без ње
29.08.2025. 14:38 14:45
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је данас састанку Организационог одбора поводом обележавања 200 година постојања Матице српске.
-Одржали смо састанак Организационог одбора поводом обележавања 200 година постојања Матице српске, најстарије српске књижевне, научне и културне институције. Састанку је присуствовао и председник Србије Александар Вучић, који је изабран за председника Почасног одбора прославе под називом „Два века Матице српске“. Историја српске културе, науке и уметности не може се замислити без Матице српске. У овим изазовним временима, морамо заједно да радимо на очувању нашег националног идентитета, а Матица српска је један од његових стубова- написао је Вучевић на Инстаграму.