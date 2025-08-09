ГРАДСКЕ УМЕТНИЦЕ И ЊИХОВЕ БОЈЕ НА ЛЕТЊЕМ АСФАЛТУ Недине веселе рукотворине

Лекцију из ликовног није било лако научити. Још теже их је поднети на јулском сунцу.

Међутим, топле боје буде само супрелатив кад их човек види како доминирају на цртежима Неде Ивковић. Преточене у мајице, платнене цегере, топле боје чине сплет лица, околности, које чине да се људи осећају боље.

- Све је кренуло из мог једног тешког психолошког стања, када сам добила на поклон бојанку и пакет бојица. Нисам ни знала колико ће ми то отворити могућности - прича Неда Ивковић, уметница по бићу, не образовању, или статусу који ужива у Новом Саду. - Почела сам са фломастерима. Прецртам нешто или измислим слику, а онда је оживим у глави. Свака мајица је уникатна и уз њу иде цртеж, како би особа знала да неће бити више истих примерака. У почетку је било тешко реализовати штампу, али снашла сам се, а сада прелазим на акрилне и пробаћу са њима директно да радим на мјици. Видећемо како ће то испасти.

Фото: С. Муратов

Неда Ивковић је релативно кратко у Новом Саду, али делује да већ многи познају њен жар за уметношћу. Испрва активна фотографишући, многи посетиоци „Поетаријума” у Русинском културном центру “Матка” открили су њен дар за писање песама. Неду Ивковић можете да видите и у филмовима, јер пасионирано одлази да кастинге за статисте. Тако је упознала и филмску уметност „иза великог платна”, а од свега чиме се бави посебно се издваја љубав према музици због чега и на мајицама најчешћи мотив, поред сањивих или сноликих девојака, има много рокенрол мотива.

- Голуб из “Гоблина” ми је био највећа подршка, јер је снимио видео за мене који има десет хиљада прегледа. Због тога му правим посебан дар - каже Неда, коју је до сада, у промотивној кампањи за њен рад, подржао и Ален, Голубов колега из бенда, затим бендови “Исказ”, “Стерео банана” и “Вокс попули”.

Фото: приватна архива

На питање о перспективи овако једног рада, Неда каже да има продавница које за нешто новца држе њене мајице у понуди, по њеним ценама. Битна јој је и препознатљивост, коју полако осваја. Пријао јој је сусрет на локланој плажи када је открила да једна од присутних екипа прати „Недине веселе рукотворине”, како се зове њена фејсбук страница. Осим на интернету, до сада је представила своје радове и на изложби у “Фриди”, под насловом “Уникатни радови Неде Ивковић”. Каже да има још планова у вези са креативним аспектом свог новооткривеног позива, попут часова за најмлађе с којима веома воли да ради, и да неће одустати упркос изазовима.

- Никада нисам ни у шта оволико веровала! - сија из ње позитивна енергија.