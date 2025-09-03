У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” Књижевни конкурс за „Српкињу”
Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ расписао је конкурс за доделу књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкињаˮ.
Награда је установљена као јавно признање песникињи за књигу поезије објављене на српском језику између две песничке манифестације „Милици у походе”, односно од 15. септембра 2024. до 15. септембра 2025. године. Конкурс је отворен до 30. септембра.
Одлуку о награђеној збирци и лауреаткињи доноси трочлана комисија књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкињаˮ. Награда се састоји од новчаног дела, дипломе и промоције у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ у оквиру песничке манифестације „Милици у походе” у текућој години, као и објављивања нове збирке или избора поезије награђене ауторке у издању Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ у едицији „Добитница књижевне награде Милица Стојадиновић Српкиња” за наредну истоимену манифестацију.