НОВИ САД У ЗНАКУ СЕЋАЊА НА ЈЕВРЕЈСКУ УЛИЦУ Седми „Времеплов“ оживљава прошлост кроз уметност и нове медије

05.09.2025. 16:26 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
времеплов
Фото: Промо/ Видеомедеја

Културни центар Новог Сада и Змај Јовина улица биће у суботу, 13. септембра, домаћини седмог издања фестивала „Времеплов“, манифестације која кроз фотографију, видео, анимацију, перформанс и интерактивне садржаје оживљава културно-историјска и лична сећања. 

Овогодишња тема посвећена је Јеврејској улици, једној од најзначајнијих градских артерија.

Програм фестивала трајаће од 17 до 21 час, уз бројне изложбе, радионице и разговоре. Посетиоце очекују изненађења попут „портрета из прошлости“ уз помоћ вештачке интелигенције, уличног квиза о историји Новог Сада са наградним фондом до 50.000 динара, виртуелне стварности и интерактивних сусрета грађана.

Програм уживо – 13. септембар

Ликовни салон КЦНС и Змај Јовина улица, 17–21 час

  • 17:00–21:00 Изложба „Хипнотичка онтологија слике у покрету“
  • 17:00–21:00 Вршњачко саветовалиште – ученици ОШ „Иван Гундулић“
  • 17:00–21:00 Диван – отворени разговори грађана
  • 17:00–17:50 Фотосешн „Портрети из прошлости“
  • 18:00–18:50 Улични квиз – награде до 50.000 динара
  • 19:00–21:00 Отварање изложбе и reunion – сећања генерација уз музику и доделу награда
  • 19:30–20:30 Виртуелна реалност – путовање кроз свемир, уметност и океане

Фестивал нуди и изложбу „Хипнотичка онтологија слике у покрету“, вршњачко саветовалиште ученика ОШ „Иван Гундулић“, као и дружење уз музику и сећања на stripove, филмове и музику прошлих деценија. Сви садржаји су бесплатни и отворени за публику свих узраста.

видеомедеја
Фото: Промо/ Видеомедеја

Онлајн програм фестивала почео је 1. септембра и обухвата „синемаграфе“, дигиталне архиве старих фотографија, модни „времеплов“ кроз епохе 20. века и видео уputства за заборављене игре.

Организатор фестивала је удружење за видео уметност Видеомедеја, уз подршку Града Новог Сада и Културног центра. Пријаве за волонтере отворене су до 10. септембра, а све информације доступне су на званичном сајту vremeplov.in.rs.

Постаните волонтер „Времеплова“

Организатори фестивала траже волонтере који желе да стекну ново искуство, упознају људе и помогну у реализацији седмог „Времеплова“.

Рок за пријаву је 10. септембар 2025. године.

Формулар и више информација: videomedeja.org/prijava-za-volontere-vremeplov

 

времеплов фестивал анимираних сећања јеврејска улица фестивал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
