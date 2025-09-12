clear sky
(ФОТО) ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ВЕКА ПРОНАЂЕНА ИЗГУБЉЕНА РУБЕНСОВА СЛИКА Овде се налазила последњи век

12.09.2025. 16:31 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
рубенс
Фото: Printscreen/X

ПАРИЗ: Изгубљена слика фламанског барокног мајстора Петера Паула Рубенса, насликана још 1613. године пронађена је у приватној вили у центру Париза.

Уметнички рад под називом "Христ на крсту" пронашао је познати француски аукционар Жан-Пјер Озена (Јеан-Пиерре Осенат) док је у септембру 2024. припремао вилу у 6. арондисману за продају.

Слика димензија 107×73 цм приказује драматичну сцену распећа Исуса Христа - тему којој се Рубенс, бивши протестант који је прешао у католичанство, често враћао у свом раду, преноси портал АртНеwс. 

Озена наводи да је дело "права исповест вере", настало у тренутку када је Рубенс био на врхунцу свог уметничког стваралаштва. 

Слика је у изузетно добром стању.

Аутентичност дела потврдио је Нилс Битнер, немачки кустос и председник "Центрум Рубенианум" из Антверпена, истраживачке институције посвећене животу и делу фламанског сликара.

Битнер је користио савремене методе попут рендгенског снимања и анализе пигмената како би потврдио порекло слике.

Према доступним подацима, дело је раније припадало Вилијаму-Адолфу Бугроуу, чувеном француском сликару из 19. века.

Рубенсова слика биће понуђена на аукцији у аукцијској кући Озена у Фонтенблоу 30. новембра ове. Иако процењена вредност још није објављена, очекује се велико интересовање колекционара и музеја широм света.

сликар Пронађена слика
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
