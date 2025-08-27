УКРАДЕНА СЛИКА ПОСЛЕ 80 ГОДИНА ОСВАНУЛА У ВИДЕО-ОГЛАСУ Нацисти је однели из Холандије, ево где се појавила
БУЕНОС АИРЕС: Портрет италијанског мајстора, који су током Другог светског рата украли нацисти у Холандији, појавио се после 80 година након што су га холандски новинари угледали у једном видео-огласу за продају некретнина, пренели су данас медији.
Аргентинска полиција претресла је вилу у граду Мар дел Плата, око 410 километара јужно од Буенос Аиреса, након дојаве добијене од холандских новинара, и ту открила слику Портрет даме из 17. века, коју је насликао барокни мајстор Ђузепе Виторе Гизланди, пренео је Скај њуз.
Ово дело је припадало холандском трговцу уметнинама, Жаку Гоудстикеру, пре него што су нацисти у мају 1940. преузели његову познату галерију у Амстердаму.
Новинари листа Алгемен Дагблад, који су годинама истраживали високог нацистичког званичника Фридриха Кадгина и уметничка дела у власништву Јевреја које је покрао, видели су у понедељак ову слику у соби једне куће у видео-огласу за продају некретнина.
Верује се да је кућа припадала потомцима нацисте Кадгина, наводи Скај.
Видео-оглас који нуди 3Д обилазак куће у уторак је још био активан, али је портрет уклоњен из собе.
Аргентинскии федерални тужилац Карлос Мартинез казао је да приликом претреса куће слика није пронађена, али су полицајци запленили друге предмете који би могли помоћи у истрази, као што су оружје, гравире и још неке репродукције.
Он је додао да истражитељи испитују подношење тужби за скривање и шверц уметничких предмета.
У време владе аргентинског генерала Хуана Перона, од 1946. до његовог свргавања с власти 1955, нацисти који су побегли из Немачке у ту земљу су донели опљачкану јеврејску имовину, укључујући злато, слике, скулптуре и намештај.
О судбини многих од тих предмета и данас се доста пише и говори у медијима, а процес њихове реституције се развукао и још траје, наводи Скај њуз.