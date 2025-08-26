clear sky
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕВАРАНТИ МАМИЛИ МИЛИОНЕ НА КРИПТО И ЗЛАТО ШИРОМ ЕВРОПЕ Хрватска полиција ухапсила украјинску тројку пре примопредаје кеша

26.08.2025. 16:04 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Jutarnji.hr
Коментари (0)
Фото: Freeimages

Украјински држављани ухапшени су у Хрватској због основане сумње да су починили кривично дело преваре у оквиру злочиначког удружења. 

Хрватска полиција ставила је лисице на руке тројици мушкараца, који имају 30 година.

Како се сумња, осумњичени су деловали од краја априла до 8. августа ове године у Дубровнику, али и у Шпанији, Пољској и Великој Британији. Њихова мета били су инвеститори који су на једној интернет платформи изгубили значајне суме новца улажући у акције, нафту, криптовалуте и злато.

Чланови групе су, представљајући се као запослени банака, међународних агенција и саме платформе, убеђивали оштећене да морају да уплате додатне износе на наводно службене рачуне, под изговором пореза, конверзије криптовалута, депозита или адвокатских трошкова, како би повратили изгубљени новац.

На овај начин дошли су до података једног оштећеног инвеститора који је изгубио чак 530.000 евра. Преваранти пореклом из Украјине су му потом лажно обећали повраћај више од четири милиона евра, тражећи од њега да на име „депозита“ уплати 1.223.571 евро, а затим и да припреми 1,3 милиона евра у готовини.

Хрватска полиција је интервенисала непосредно пре примопредаје новца у Дубровнику и ухапсила тројицу осумњичених. До тада су успели да прибаве најмање 807.400 евра, док је спречено да дођу до додатних 1,3 милиона евра.

Против осумњичених је покренут кривични поступак, а истрага је у току.

преваранти Украјинци хапшење дубровник
Извор:
Jutarnji.hr
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДЛИЧНО ЗВУЧИ, АЛИ ОПРЕЗ Нова превара овај пут на Виберу ОБЕЋАВАЈУ ДО 100 ДОЛАРА ЗАРАДЕ ДНЕВНО
вибер

ОДЛИЧНО ЗВУЧИ, АЛИ ОПРЕЗ Нова превара овај пут на Виберу ОБЕЋАВАЈУ ДО 100 ДОЛАРА ЗАРАДЕ ДНЕВНО

12.08.2025. 19:21 19:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВИ ТАЛАС ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА У СРБИЈИ, ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ПОШТА Не отварајте ове поруке, никако не уносите личне податке

КЛИК НА ПОГРЕШАН ЛИНК МОЖЕ ВАС СКУПО КОШТАТИ

pošta

НОВИ ТАЛАС ИНТЕРНЕТ ПРЕВАРА У СРБИЈИ, ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ПОШТА Не отварајте ове поруке, никако не уносите личне податке

09.08.2025. 12:27 13:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај