ПРЕВАРАНТИ МАМИЛИ МИЛИОНЕ НА КРИПТО И ЗЛАТО ШИРОМ ЕВРОПЕ Хрватска полиција ухапсила украјинску тројку пре примопредаје кеша
Украјински држављани ухапшени су у Хрватској због основане сумње да су починили кривично дело преваре у оквиру злочиначког удружења.
Хрватска полиција ставила је лисице на руке тројици мушкараца, који имају 30 година.
Како се сумња, осумњичени су деловали од краја априла до 8. августа ове године у Дубровнику, али и у Шпанији, Пољској и Великој Британији. Њихова мета били су инвеститори који су на једној интернет платформи изгубили значајне суме новца улажући у акције, нафту, криптовалуте и злато.
Чланови групе су, представљајући се као запослени банака, међународних агенција и саме платформе, убеђивали оштећене да морају да уплате додатне износе на наводно службене рачуне, под изговором пореза, конверзије криптовалута, депозита или адвокатских трошкова, како би повратили изгубљени новац.
На овај начин дошли су до података једног оштећеног инвеститора који је изгубио чак 530.000 евра. Преваранти пореклом из Украјине су му потом лажно обећали повраћај више од четири милиона евра, тражећи од њега да на име „депозита“ уплати 1.223.571 евро, а затим и да припреми 1,3 милиона евра у готовини.
Хрватска полиција је интервенисала непосредно пре примопредаје новца у Дубровнику и ухапсила тројицу осумњичених. До тада су успели да прибаве најмање 807.400 евра, док је спречено да дођу до додатних 1,3 милиона евра.
Против осумњичених је покренут кривични поступак, а истрага је у току.