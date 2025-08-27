УЗ ОДЛАЗАК ЛИКОВНОГ УМЕТНИКА МИЛАНА СТАНОЈЕВА (1938 – 2025) Поета малих ствари
Са животне сцене отишао је ликовни уметник Милан Станојев, редовни професор на Графичком одсеку новосадске Академије уметности у пензији.
Рођен је 1938. у Србобрану, 1964. је дипломирао на графичком одсеку Академије ликовних уметности у Београду, где је две године касније завршио и постдипломске студије. На АУНС запослио се 1975, равно деценију након што је први пут самостално излагао. Током шест деценија дуге каријере приредио је око педесет самосталних изложби, док је учествовао на више од три стотине групних, што у земљи што у иностранству. Како је наводила критика, Станојев је својим оригиналним рукописом утицао на развој модерног и рађање постмодерног уметничког израза у другој половини двадесетог века. При томе су га занимале многе теме: људи, свакодневни употребни предмети, приказивао је поетичке вредности предела, истраживао светлост и сенку у природи и на урбаним детаљима.
Средином осме деценије прошлог века, како подсећа историчарка уметности проф. др Јасна Јованов, Станојев у потпуности искључује наративност и тематски се опредељује за „поетику малих ствари“, интимистички приступ и циклично приказивање појединих предмета. У завршној пак деценији прошлог века, на графикама, као и у сликарству, које постаје преовлађујућа техника у његовом раду, уметник се посвећује маркантним лицима посматраним из профила, оштрих црта, лишених израза и стога сличнијим аутоматима а не живим бићима, што је, оцена је др Јованов, његов начин да укаже на промене које су се десиле, у његовом личном, као и у свету око њега. „Простор графике, као и слике, преображен је или у гротеску, или у одраз протеста, очаја, бунта који је до данашњих дана само добио на интензитету“, наводи др Јасна Јованов, уз напомену да се у новом миленијуму Станојев углавном окреће сликама, које су монументалног формата и често залазе у домен апстракције: „Елементи његових слика су линије светлости које се распрскавају из центра, шаховска поља у којима се нижу бројеви, мотив коцке извучен из сада већ далеке прошлости сопственог опуса, отмена ђубришта одбачених предмета наших живота, својеврстан репертоар симбола који га одводи ка све интензивнијој експресији оличеној у споју линије и колорита“. Професор Станојев биће сахрањен данас у 11.15 на Градском гробљу у Новом Саду.