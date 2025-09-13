ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕДСТАВА У ДЕЧЈЕМ ПОЗОРИШТУ СУБОТИЦА „Заљубљени лептири“ спајају три културе
У Дечјем позоришту Суботица у петак, 12. септембра, одржана је премијера луткарске представе „Заљубљени лептири“, која представља јединствен театарски догађај у Србији.
Ова представа, заснована на старој кинеској легенди, први пут на српским сценама приказује традиционалну технику кинеског театра сенки, спајајући културно наслеђе Кине, Русије и Србије.
Ауторка и редитељка Амела Вученовић, доценткиња Руског државног института сценских уметности у Санкт-Петербургу, са 34 године искуства у луткарству и 15-годишњом сарадњом са Кином, створила је јединствену представу, какву до сада српска публика није имала прилику да погледа.
-Кина је земља са највећом традицијом, конкретно у луткарској уметности. Русија је земља са најјачим образовањем за луткарско позориште, а моја љубав према Србији је у срцу. Па, зар није то лепо - објашњава Вученовић своју визију.
Редитељка, која је и добитник бројних награда за очување традиционалне луткарске уметности, истиче да је сарадња са Кином почела пре 15 година.
-Од тада сам добила многе награде, углавном за очување традиција луткарском уметништву – додаје она.
Легенда о моћи знања и љубави
Представа прати причу једне од три најпознатије кинеске легенде, о девојци Ин Тај која је желела да иде у школу у времену када су само дечаци имали то право.
-То је, у суштини, кинеска легенда о девојци која је хтела да иде у школу. И коју нису пустили, зато што су у давна времена само дечаци ишли у школу, а девојке су остајале код куће - објашњава Александар Мацура (19), који даје глас главној улози Ин Тај и учествује као приповедач у представи.
Мацура има богато искуство у дечјим представама попут „Малена“, „Матилда“, „Чарли Чаплин“, „Фабрика чоколаде“, али се први пут сусреће са луткарством.
-Ово је први пут да сам се сусрео са луткама и да сам видео други принцип луткарства попут овог. После премијере могу да кажем да је било сјајно и први пут имам част да радим са овако елоквентним глумцима. Реч је о традиционалној кинеској луткарској представи, а ја дајем глас главној јунакињи Ин Тај, девојци која је желела да иде у школу, али је нису пустили јер је девојчица. У тим временима само су дечаци ишли у школу. Поред ње, дајем глас и оцу, мајци и наратор сам - каже млади Мацура.
Занимљиво је да је Мацура у представу укључен тек две недеље пред премијеру, када је „ускочио“ уместо претходног глумца који је отишао на боловање.
Позориште сенки као нова димензија
Марко Вујевић (27), глумац Дечјег позоришта са три године стажа, игра приповедача у представи.
-За мене ово је јединствено искуство. Није моја прва луткарска представа, али овакав вид луткарства и позориште сенки је нешто изузетно. Уживао сам радећи ово и научили смо много кроз представу, али и ову прелепу легенду како да волимо и живимо у луткарству - каже Вујевић.
Вујевић, који је био стипендиста позоришта и одмах након академије почео да ради, истиче едукативну вредност представе.
Универзалне поруке кроз традиционалну уметност
Амела Вученовић објашњава дубље значење представе.
-Говори се о лепоти, о љубави, о знању, о моћи знања. И на шта је млад човек способан да нешто научи, на крају одриче се живота. Због љубави према младом човеку и љубави према знању. Представа „Заљубљени лептири“ је део једне од три најпознатије легенде и решила сам да једном јединственом техником кинеског традиционалног театра сенки и вођења лутака то понудим директорки Дечјег позоришта Суботице - каже редитељка и уз осмех додаје:
-Надамо се да ће такви драматуршки материјали и теме бити више на нашим сценама. Говори се о лепоти, љубави и знању. О моћи знања и на шта је млад човек способан. Она се на крају одриче живота - закључује Амела.
Николај Петровић Наумов, професор и заслужни радник културе Руске Федерације и шеф катедре режије и глуме Луткарског позоришта на руском Државном институту сценских уметности Санкт Петенбург, каже да његов осмех говори све.
-Лепота ће спасити свет. То сам видео у кинеској легенди, српској представи српско-руског редитеља. Лептир је најкрхкије створење природе. И као живот човека, велико створење природе. Прекрасно створење природе. И не сме да нарушава природне датости. Не треба да нарушавамо природу - рекао је Петрович Наумов.
Јединствена представа у српском театру
Према његовим речима жена воли мушкарца и мушкарац жену.
-Ово је јединствена представа, оваква се још, мислим, луткарска није видела у Србији. То је и у Кини, Русији и Србији и свуда и код Шекспира - закључује Наумов.
Директорка Дечјег позоришта Марта Ароксалаши Стаменковић рекла је да су премијери присуствовали и представници кинеске амбасаде у Србији.
Судећи по реакцијама публике на премијери, представа „Заљубљени лептири“ отвара нова поглавља у српском луткарском позоришту, спајајући традиционалну кинеску уметност са савременом српском сценом и стварајући јединствено културно искуство које говори о универзалним вредностима љубави, знања и поштовања према природи.
Представа траје 55 минута и намењена је деци школског узраста, али њена дубина и поетичност чине је занимљивом за гледаоце свих узраста.
Сандра Иршевић
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић