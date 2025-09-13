overcast clouds
ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕДСТАВА У ДЕЧЈЕМ ПОЗОРИШТУ СУБОТИЦА „Заљубљени лептири“ спајају три културе

13.09.2025. 14:30 14:40
Пише:
Дневник
Извор:
Сандра Иршевић
Коментари (0)
заљубљени лептири
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

У Дечјем позоришту Суботица у петак, 12. септембра, одржана је премијера луткарске представе „Заљубљени лептири“, која представља јединствен театарски догађај у Србији.

Ова представа, заснована на старој кинеској легенди, први пут на српским сценама приказује традиционалну технику кинеског театра сенки, спајајући културно наслеђе Кине, Русије и Србије.

Ауторка и редитељка Амела Вученовић, доценткиња Руског државног института сценских уметности у Санкт-Петербургу, са 34 године искуства у луткарству и 15-годишњом сарадњом са Кином, створила је јединствену представу, какву до сада српска публика није имала прилику да погледа.

-Кина је земља са највећом традицијом, конкретно у луткарској уметности. Русија је земља са најјачим образовањем за луткарско позориште, а моја љубав према Србији је у срцу. Па, зар није то лепо - објашњава Вученовић своју визију.

Редитељка, која је и добитник бројних награда за очување традиционалне луткарске уметности, истиче да је сарадња са Кином почела пре 15 година.

-Од тада сам добила многе награде, углавном за очување традиција луткарском уметништву – додаје она.

заљубљени лептири
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

Легенда о моћи знања и љубави

Представа прати причу једне од три најпознатије кинеске легенде, о девојци Ин Тај која је желела да иде у школу у времену када су само дечаци имали то право. 

-То је, у суштини, кинеска легенда о девојци која је хтела да иде у школу. И коју нису пустили, зато што су у давна времена само дечаци ишли у школу, а девојке су остајале код куће - објашњава Александар Мацура (19), који даје глас главној улози Ин Тај и учествује као приповедач у представи.

Мацура има богато искуство у дечјим представама попут „Малена“, „Матилда“, „Чарли Чаплин“, „Фабрика чоколаде“, али се први пут сусреће са луткарством.

-Ово је први пут да сам се сусрео са луткама и да сам видео други принцип луткарства попут овог. После премијере могу да кажем да је било сјајно и први пут имам част да радим са овако елоквентним глумцима. Реч је о традиционалној кинеској луткарској представи, а ја дајем глас главној јунакињи Ин Тај, девојци која је желела да иде у школу, али је нису пустили јер је девојчица. У тим временима само су дечаци ишли у школу. Поред ње, дајем глас и оцу, мајци и наратор сам - каже млади Мацура.

Занимљиво је да је Мацура у представу укључен тек две недеље пред премијеру, када је „ускочио“ уместо претходног глумца који је отишао на боловање. 

заљубљени лептири
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

Позориште сенки као нова димензија

Марко Вујевић (27), глумац Дечјег позоришта са три године стажа, игра приповедача у представи.

-За мене ово је јединствено искуство. Није моја прва луткарска представа, али овакав вид луткарства и позориште сенки је нешто изузетно. Уживао сам радећи ово и научили смо много кроз представу, али и ову прелепу легенду како да волимо и живимо у луткарству - каже Вујевић.

Вујевић, који је био стипендиста позоришта и одмах након академије почео да ради, истиче едукативну вредност представе.

заљубљени лептири
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

Универзалне поруке кроз традиционалну уметност

Амела Вученовић објашњава дубље значење представе.

-Говори се о лепоти, о љубави, о знању, о моћи знања. И на шта је млад човек способан да нешто научи, на крају одриче се живота. Због љубави према младом човеку и љубави према знању. Представа „Заљубљени лептири“ је део једне од три најпознатије легенде и решила сам да једном јединственом техником кинеског традиционалног театра сенки и вођења лутака то понудим директорки Дечјег позоришта Суботице - каже редитељка и уз осмех додаје:

-Надамо се да ће такви драматуршки материјали и теме бити више на нашим сценама. Говори се о лепоти, љубави и знању. О моћи знања и на шта је млад човек способан. Она се на крају одриче живота - закључује Амела.

Николај Петровић Наумов, професор и заслужни радник културе Руске Федерације и шеф катедре режије и глуме Луткарског позоришта на руском Државном институту сценских уметности Санкт Петенбург, каже да његов осмех говори све.

-Лепота ће спасити свет. То сам видео у кинеској легенди, српској представи српско-руског редитеља. Лептир је најкрхкије створење природе. И као живот човека, велико створење природе. Прекрасно створење природе. И не сме да нарушава природне датости. Не треба да нарушавамо природу - рекао је Петрович Наумов.

заљубљени лептири
Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

Јединствена представа у српском театру

Према његовим речима жена воли мушкарца и мушкарац жену.

-Ово је јединствена представа, оваква се још, мислим, луткарска није видела у Србији. То је и у Кини, Русији и Србији и свуда и код Шекспира - закључује Наумов.

Директорка Дечјег позоришта Марта Ароксалаши Стаменковић рекла је да су премијери присуствовали и представници кинеске амбасаде у Србији.

Судећи по реакцијама публике на премијери, представа „Заљубљени лептири“ отвара нова поглавља у српском луткарском позоришту, спајајући традиционалну кинеску уметност са савременом српском сценом и стварајући јединствено културно искуство које говори о универзалним вредностима љубави, знања и поштовања према природи.

Представа траје 55 минута и намењена је деци школског узраста, али њена дубина и поетичност чине је занимљивом за гледаоце свих узраста.

Сандра Иршевић

Фото: Сандра Иршевић/Сањин Мехић

