overcast clouds
25°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ЗАГРЕБА, СУБОТИЦЕ, ДО СТАРЕ ЗАГОРЕ Гостовања Позоришта младих на почетку сезоне

10.09.2025. 13:00 13:07
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: С. Дорошки

Овај први месец нове сезоне у Позоришту младих, поред проба луткарске представе „Ивица и Марица”, чија ће премијера бити у октобру, у знаку је гостовања на више фестивала.

 Најпре монодрама  „Злочин и казна”, у режији Емилије Мрдаковић и извођењу Александра Милковића, која је ових дана побрала аплаузе на Задарском луткарском фестивалу, гостује 17. септембра у Загребу. У том граду ће бити изведена на чувеном фестивалу ПИФ – Међународном фестивалу казалишта лутака. 

Само неколико дана касније, у Загреб путује екипа представе „Секс за почетнике”, коју је режирала Јана Маричић. На позоришној ревији „Боље да о томе (не) разговарамо”, 22. септембра, језиком који млади разумеју, проговориће глумци: Марија Радованов, Александар Милковић, Ксенија Митровић, Ђорђе Митровић и Вучен Вук Пећанац.

„Секс за почетнике” инспирисан је књигом Јасминке Петровић, а драматизацију је урадила Јелена Мијовић. Ова представа Позоришта младих до сада је освајала награде на Фестивалу професионалних позоришта Војводине и Фестивалу еколошког позоришта у Бачкој Паланци, а бележи и велику посету публике на матичној сцени у Новом Саду. 

И представу „Црвенкапа” Позоришта младих овог месеца очекује гостовање. У Суботици, на Међународном фестивалу позоришта за децу. Тамо ће бити изведена 24. септембра. У овој представи, у режији Саше Латиновића, играју: Ксенија Митровић, Алекса Илић и Марија Тодоровић.

При крају месеца, уследиће одлазак на још један важан фестивал, на престижни бугарски „Пијеро” - Луткарски фестивал за одрасле у Старој Загори, где ће 26. септембра бити изведена већ помињана представа „Злочин и казна”.

позориште младих
Извор:
Дневник
Пише:
Наташа Пејчић
Култура Сцена
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај