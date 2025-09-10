ОД ЗАГРЕБА, СУБОТИЦЕ, ДО СТАРЕ ЗАГОРЕ Гостовања Позоришта младих на почетку сезоне
Овај први месец нове сезоне у Позоришту младих, поред проба луткарске представе „Ивица и Марица”, чија ће премијера бити у октобру, у знаку је гостовања на више фестивала.
Најпре монодрама „Злочин и казна”, у режији Емилије Мрдаковић и извођењу Александра Милковића, која је ових дана побрала аплаузе на Задарском луткарском фестивалу, гостује 17. септембра у Загребу. У том граду ће бити изведена на чувеном фестивалу ПИФ – Међународном фестивалу казалишта лутака.
Само неколико дана касније, у Загреб путује екипа представе „Секс за почетнике”, коју је режирала Јана Маричић. На позоришној ревији „Боље да о томе (не) разговарамо”, 22. септембра, језиком који млади разумеју, проговориће глумци: Марија Радованов, Александар Милковић, Ксенија Митровић, Ђорђе Митровић и Вучен Вук Пећанац.
„Секс за почетнике” инспирисан је књигом Јасминке Петровић, а драматизацију је урадила Јелена Мијовић. Ова представа Позоришта младих до сада је освајала награде на Фестивалу професионалних позоришта Војводине и Фестивалу еколошког позоришта у Бачкој Паланци, а бележи и велику посету публике на матичној сцени у Новом Саду.
И представу „Црвенкапа” Позоришта младих овог месеца очекује гостовање. У Суботици, на Међународном фестивалу позоришта за децу. Тамо ће бити изведена 24. септембра. У овој представи, у режији Саше Латиновића, играју: Ксенија Митровић, Алекса Илић и Марија Тодоровић.
При крају месеца, уследиће одлазак на још један важан фестивал, на престижни бугарски „Пијеро” - Луткарски фестивал за одрасле у Старој Загори, где ће 26. септембра бити изведена већ помињана представа „Злочин и казна”.