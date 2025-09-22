СУСРЕТ СА ЧУДНИМ „Танц плац” у „Фабрици” Студентског културног центра Нови Сад
У „Фабрици” Студентског културног центра Нови Сад од 23. септембра до 3. октобра биће одржан 9. међународни фестивал савременог плеса „Танц плац”.
Програм обухвата плесне перформансе уметника и уметница који долазе из Словеније, Грчке, Француске, Луксембурга и Турске.
„Танц плац” је манифестација чији циљ је да представи младе актере на европској плесној сцени и тенденције у савременом плесу. Настао је уз подршку европске плесне платформе Aerowaves. Овогодишњи „Танц плац” имаће и два перформанса која су се нашла међу десет овогодишњих финалиста платформе за савремени плес Moving Balkans.
На отварању, 23. и 24. септембра, програм је резервисан за плесни колектив Les Idoles из Француске и Балетску школу у НовомСаду. Прво ће бити одржана радионица, као пратећи програм плесног перформанса „Преобликовање”.
Ученицама и ученици Балетске школе у Новом Саду, учиће о игри као противречењу самом себи, са циљем сусрета са чудним, гротескним, нељудским алтер егоима. Сам перформанс „Преобликовање” је за две плесачице и једног музичара, креиран као физичко и музичко истраживање засновано на идеји трансформације, деформације и промене материјала.