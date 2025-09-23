КУП „ХОРГАС” НА КАНАЛУ ТИСА–ПАЛИЋ Трофеј „Смуђу” из Црвенке
Традиционално међународно такмиче-ње у пецању на пловак за Куп „Хоргас“, истоименог удружења спортских риболоваца из Хоргоша, на каналу Тиса-Палић код Велебита, окупио је 26 екипа из Србије, Мађарске, БиХ и Хрватске.
Победила је екипа УСР „Смуђ“ из Црвенке. Далибор Холик из победничке екипе имао је најбољи улов на писти од 6.310 грама, а освајању трофеја допринели су и Саво Вукчевић и Јован Ружичић.
Друго место припало је екипи „Буцов“ из Апатина за коју су наступали Марко Драча, Милорад Блануша и Милан Ћопић, а треће екипи „Јаз“ изБеочина коју су чинили Небојша Шетало, Стефан Галовић и Сергеј Грбац.
– Било би боље без ветра, али канал је на таквом месту где скоро стално има ветра, међутим, пецароши су навикли и прилагођавају се. Битно је да се окупљамо, дружимо и забавимо, а има и шта да се упеца. На каналу Тиса-Палић највише се хвата деверика, бабушка, тарпани и кедери – рапортирао је председник Удружења „Хоргас“ Љубомир Кнежевић.
Он каже је ово добра сезона за екипу „Хоргаса“, јер је освојен велики број одличја на домаћој и међународној сцени. Победнички пехари и медаље освајани су у Баји, Бачком Петровом Селу, Сомбору, Брчком, Осијеку.... Хоргошани током сезоне учествују на бројним такмичењима, па се увек потруде да пецарошима који радо долазе на Куп „Хоргас“ буду добри домаћини.
Текст и фото: М. Митровић