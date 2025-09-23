ЛОВАЧКА ШИЦАРА И ГАЂАЊЕ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА Добринчани добри домаћини
23.09.2025. 10:58 10:59
Коментари (0)
У Добринцима је минуле недеље одржана ловачка шицара, уз надметање у гађању глинених голубова, где су домаћи стрелци препустили гостима прва места, али и сами узели три награде.
У класичној шицари, прву награду је однео Драган Станисављевић из Пећинаца, другу Никола Стојшић из Добринаца, трећу Драган Буљевац из Жарковца, четврти је био Горан Дивљак из Дивоша, а пети Саша Ристивојевић из Суботишта.
У гађању глинених голубова (поново) је био најбољи Мишко Фабри из Сланкаменачких Винограда, који је тријумфовао испред домаћих стрелаца Милана Остојића и Николе Радовца.
Д. Кн.