ЛОВАЧКА ШИЦАРА И ГАЂАЊЕ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА Добринчани добри домаћини

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Приватна архива

У Добринцима је минуле недеље одржана ловачка шицара, уз надметање у гађању глинених голубова, где су домаћи стрелци препустили гостима прва места, али и сами узели три награде.

У класичној шицари, прву награду је однео Драган Станисављевић из Пећинаца, другу Никола Стојшић из Добринаца, трећу Драган Буљевац из Жарковца, четврти је био Горан Дивљак из Дивоша, а пети Саша Ристивојевић из Суботишта.

 У гађању глинених голубова (поново) је био најбољи Мишко Фабри из Сланкаменачких Винограда, који је тријумфовао испред домаћих стрелаца Милана Остојића и Николе Радовца. 

Д. Кн.

Лов и риболов
