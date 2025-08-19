ЛОВАЧКЕ ШИЦАРЕ У ШИМАНОВЦИМА И НИКИНЦИМА Милош, Милан и Зоран најпрецизнији
19.08.2025. 11:17 11:19
У Шимановцима и Никинцима минулог викенда одржане су ловачке шицаре.
У суботу, пуцало се у Шимановцима на класичној шицари, а прву награду однео је Милош Кричковић из Петровчића. Други је био Милан Трбојевића из Жарковца, трећи Добринчанин Никола Радовац, четврти Владимир Николић из Брестача, а пети Златко Шаго из Старе Пазове.
У недељу, у Никинцима су одржани шицара и надметање у гађању глинених голубова. У класичној шицари, победио је Милан Трбојевић из Жарковца, испред Брестачанина Владе Николића и Радослава Тодорића из Павловаца. Код „глинењака“, тријумфовао је Зоран Радосављевић из Петровца на Млави, други је био Мишко Фабри из Сланкамена, а трећи Дејан Пенић из Шимановаца.