broken clouds
26°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОВАЧКЕ ШИЦАРЕ У ШИМАНОВЦИМА И НИКИНЦИМА Милош, Милан и Зоран најпрецизнији

19.08.2025. 11:17 11:19
Пише:
Душан Кнежић
Коментари (0)
шицара
Фото: Приватна архива

У Шимановцима и Никинцима минулог викенда одржане су ловачке шицаре.

У суботу, пуцало се у Шимановцима на класичној шицари, а прву награду однео је Милош Кричковић из Петровчића. Други је био Милан Трбојевића из Жарковца, трећи Добринчанин Никола Радовац, четврти Владимир Николић из Брестача, а пети Златко Шаго из Старе Пазове. 

У недељу, у Никинцима су одржани шицара и надметање у гађању глинених голубова. У класичној шицари, победио је Милан Трбојевић из Жарковца, испред Брестачанина Владе Николића и Радослава Тодорића из Павловаца.  Код „глинењака“, тријумфовао је Зоран Радосављевић из Петровца на Млави, други је био Мишко Фабри из Сланкамена, а трећи Дејан Пенић из Шимановаца.

шицаре
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај