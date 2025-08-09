НЕСТВАРНЕ СЛИКЕ СА ДУНАВА Рибари у акцији - јединственом методом „бућкања“ пецају сомове
У Текији код Кладова овог викенда одржава се традиционална 41. „Златна бућка Ђердапа“, такмичење риболоваца у лову сома.
Организатори су припремили богат и занимљив програм за све посетиоце, као што су турнир у фудбалу на песку, дечији карневал, куп најмлађих у пецању малих риба...
- Централни догађај је такмичење риболоваца у лову на сома, методом „бућкања“. Данас ће укупно 50 такмичара у 25 чамаца одмерити снаге и умеће са дунавским сомовима. Поред тога, део програма је и гастронимски спектакл, такмичење у кувању рибље чорбе, у којем ће се наметати укупно 35 екипа. Наравно, припремљен је и јако богат забавни програм – кажу организатори за агенцију Рина.
Председник општине Кладово Саша Николић истакао је да је манифестација ,,Златна бућка Ђердапа“ један од најзначајнијих туристичких брендова Кладова.
- То је традиционална манифестација наше општине и догађај који негујемо и чувамо са посебном пажњом већ деценијама. Чињеница је да су сви смештајни капацитети у Текији попуњени и да велики број туриста борави у Кладову у току „Златне бућке“ најбоље говори у прилог томе да је манифестација и ове године испунила сва очекивања. У разговору са мештанима Текије али и гостима утисак је да гостопримство мојих суграђана умногоме утиче на лепу слику коју шаљемо из Кладова и Текије - казао је Николић.
Покровитељ манифестације ,,Златна бућка Ђердапа“ је Општина Кладово, али Николић додаје да без рада и залагања људи који су у организацијоном одбору и мештана Текије она не би била то што је данас.