clear sky
35°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕСТВАРНЕ СЛИКЕ СА ДУНАВА Рибари у акцији - јединственом методом „бућкања“ пецају сомове

09.08.2025. 13:48 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
златна бућка ђердапа
Фото: Општина Кладово

У Текији код Кладова овог викенда одржава се традиционална 41. „Златна бућка Ђердапа“, такмичење риболоваца у лову сома.

Организатори су припремили богат и занимљив програм за све посетиоце, као што су турнир у фудбалу на песку, дечији карневал, куп најмлађих у пецању малих риба...

- Централни догађај је такмичење риболоваца у лову на сома, методом „бућкања“. Данас ће укупно 50 такмичара у 25 чамаца одмерити снаге и умеће са дунавским сомовима. Поред тога, део програма је и гастронимски спектакл, такмичење у кувању рибље чорбе, у којем ће се наметати укупно 35 екипа. Наравно, припремљен је и јако богат забавни програм – кажу организатори за агенцију Рина.

златна бућка ђердапа
Фото: Општина Кладово

Председник општине Кладово Саша Николић истакао је да је манифестација ,,Златна бућка Ђердапа“ један од најзначајнијих туристичких брендова Кладова.

- То је традиционална манифестација наше општине и догађај који негујемо и чувамо са посебном пажњом већ деценијама. Чињеница је да су сви смештајни капацитети у Текији попуњени и да велики број туриста борави у Кладову у току „Златне бућке“ најбоље говори у прилог томе да је манифестација и ове године испунила сва очекивања. У разговору са мештанима Текије али и гостима утисак је да гостопримство мојих суграђана умногоме утиче на лепу слику коју шаљемо из Кладова и Текије - казао је Николић.

Покровитељ манифестације ,,Златна бућка Ђердапа“ је Општина Кладово, али Николић додаје да без рада и залагања људи који су у организацијоном одбору и мештана Текије она не би била то што је данас.

кладово Дунав риболов
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај