ПОЖУРИТЕ! Рок за ову финансијску подршку истиче сутра, 8. септембра ПОДАТКЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ НА ОВАЈ МЕЈЛ
07.09.2025. 16:56 17:00
Пожурите, папире можете предати још сутра, 08. септембра.
Управа за шуме саопштила је да у наредном периоду планира да распише конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2025. и да до сутра, 8. септембра, корисници ловишта са подручја Србије, изузев са подручја АП Војводина, треба да доставе податак о врсти посла и износу средстава за исти.
Како се наводи, тај податак потребно је доставити на mail [email protected]
Наглашава се да се Управи за шуме доставља предлог врсте посла за који би се конкурисало са назнаком износа средстава за наведени посао, у циљу бољег планирања послова који ће се финансирати.