07.09.2025.
Нови Сад
ПОЖУРИТЕ! Рок за ову финансијску подршку истиче сутра, 8. септембра ПОДАТКЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ НА ОВАЈ МЕЈЛ

07.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Пожурите, папире можете предати још сутра, 08. септембра.

Управа за шуме саопштила је да у наредном периоду планира да распише конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2025. и да до сутра, 8. септембра, корисници ловишта са подручја Србије, изузев са подручја АП Војводина, треба да доставе податак о врсти посла и износу средстава за исти.
 

Како се наводи, тај податак потребно је доставити на mail [email protected] 
 

Наглашава се да се Управи за шуме доставља предлог врсте посла за који би се конкурисало са назнаком износа средстава за наведени посао, у циљу бољег планирања послова који ће се финансирати.

