РИБОЛОВЦИ КОШТАЋЕ ВАС ДОЗВОЛЕ Спремите новчанике, ово је нови ценовник ЕВО КО ИМА ПРАВО НА ПОПУСТ
07.09.2025. 10:16 10:49
Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов од 1. јануара 2026. биће 9.000 динара, наведено је у Правилнику који је донело Министарство заштите животне средине.
За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60 до 80 одсто, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов за наредну годину износи 4.500 динара, а за лица са телесним оштећењем од 80 одсто и више, као и лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и лица млађа од 18 година, годишња дозвола за рекреативни риболов биће 800 динара.