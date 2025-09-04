scattered clouds
“БАКИН” ТРИК ЗА БРЗО ЗРЕЊЕ БРЕСКВИ! Уз само 1 састојак, преко ноћи постају сочне и слатке (ВИДЕО)

04.09.2025. 20:45 20:52
Пише:
Дневник
Извор:
Najžena
Коментари (0)
да
Фото: printscreen / TikTok/brunchwithbabs

Уместо да чекате данима да брескве природно сазру, испробајте једноставан трик који је открила једна бака.

Сигурно вам се десило да на пијаци или у продавници купите брескве које изгледају савршено, али када их загризете тврде су, зелене и безукусне. Уместо да чекате данима да брескве природно сазру, испробајте једноставан трик који је открила једна бака, а резултат су савршено мекане и слатке брескве већ сутрадан!

- 1 смеђа папирна кеса

- 1 зрела банана

- тврде брескве

 

Како трик функционише?

Узмите смеђу папирну кесу и у њу ставите брескве које нису зреле. Додајте једну зрелу банану, то је кључна ствар, јер ослобађа етилен, природни гас који убрзава зрење воћа. 

@brunchwithbabs Babs knows Best w/ @food52 #foodhack #fruithack #food52 #goodpoint ♬ original sound - Babs

 

брескве банана бака
Извор:
Najžena
Пише:
Дневник
