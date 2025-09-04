“БАКИН” ТРИК ЗА БРЗО ЗРЕЊЕ БРЕСКВИ! Уз само 1 састојак, преко ноћи постају сочне и слатке (ВИДЕО)
Уместо да чекате данима да брескве природно сазру, испробајте једноставан трик који је открила једна бака.
Сигурно вам се десило да на пијаци или у продавници купите брескве које изгледају савршено, али када их загризете тврде су, зелене и безукусне. Уместо да чекате данима да брескве природно сазру, испробајте једноставан трик који је открила једна бака, а резултат су савршено мекане и слатке брескве већ сутрадан!
- 1 смеђа папирна кеса
- 1 зрела банана
- тврде брескве
Како трик функционише?
Узмите смеђу папирну кесу и у њу ставите брескве које нису зреле. Додајте једну зрелу банану, то је кључна ствар, јер ослобађа етилен, природни гас који убрзава зрење воћа.
