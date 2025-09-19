Надмеће се цела Србија
ЦЕЛО СЕЛО КУВА Велика гурманска фешта у Мрчајевцима! ТАКМИЧЕЊЕ У ПРИПРЕМИ СВАДБАРСКОГ КУПУСА током викенда
ЧАЧАК: У Мрчајевцима се од 19. до 21. септембра одржава 22. гастрономско - туристичка манифестација "Купусијада", такмичење у припреми купуса у земљаном лонцу.
Такмичење се одвија у три категорије: екипе и појединци, угостиотељи и "цело село кува", а тимови из целе Србије, аматери и професионалци, надметаће се у припреми свадбарског купуса у борби за "бронзани", "сребрни" и "златни лонац".
Како је најавила Туристичка организација Чачка, током ове тродневне манифестације биће одржан и богат културно - забавни програм, од наступа аматерских певача, група и инструменталиста, до наступа најбољих културно -уметничких ансамбала, фрулаша и солиста.
Посетиоци ће имати прилику и да уживају у дегустацији и пазарењу традиционалних производа овог краја, као и да пронађу грнчарију намењену за припрему свадбарског купуса у аутентичној атмосфери ове манифестације.
Подсећа се да се "Купусијада" традиционално од 2002. одржава сваког трећег викенда у септембру у Мрчајевцима у трајању од три дана и тада се ово чачанско село претвара у центар добре хране и дружења.
Организатори ове манифестације обавештавају јавност да ће саобраћај у наредна три дана у Мрчајевцима бити регулисан по измењеном режиму, који подразумева привремено затварање дела Улице Радомира Новаковића од Улице Обрена Пјевовића до Улице Милоја Стојановића у насељеном месту.
Измена режима саобраћаја ће важити у петак, 19. септембра, од 15 до 24 часа, у суботу, 20. септембра, од 11 до 01.00 часа наредног дана, као и у недељу, 21. септембра, од 12 до 22 часова.