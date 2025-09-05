ДА ЛИ СТЕ ВЕЋ ПРОБАЛИ ПЕЧЕНИ ЈОГУРТ Кремасто чудо без брашна које се топи у устима
Када стигну последњи топли дани у години, треба искористити тренутак и уживати у бобичастом воћу пре него што му сезона прође.
А шта може бити боље од слатких бобица него лагани, освежавајући десерт?
Имамо савршен, једноставан и префини рецепт: бобичасто воће сусреће печени јогурт.
Хммм, печени јогурт?
Да, добро сте прочитали – лагани млечни производ овде се пече и претвара у гурмански десерт богат протеинима, који подсећа на cheesecake.
Овај печени јогурт је кремасто-воћна посластица богата протеинима, коју можете „грицкати без гриже савести“ – прави комфор фуд који изненађује и одушевљава. Са само неколико састојака и без брашна, можете направити летњи међуоброк или лагани доручак који не само да има одличан укус, већ је и здрав.
Печени јогурт са бобичастим воћем – рецепт
Састојци:
500 г грчког јогурта
6 јаја
85 г меда
1 кашичица екстракта ваниле
2 кашике јестивог скроба
150 г бобичастог воћа (свежег или замрзнутог)
мало маслаца или уља за подмазивање посуде
Припрема:
Загрејте рерну на 175°C и намажите квадратни калуп (око 23 × 23 цм) са мало маслаца или уља.
Умешајте грчки јогурт с јајима, медом, ванилом и скробом, мешајући док не добијете глатку смесу.
Сипајте смесу у припремљени калуп и равномерно је распоредите.
По потреби очистите и оперите бобичасто воће, па га распоредите по јогурту.
Печите 35–40 минута, док рубови не добију лагану златно-смеђу боју, а врх се не стегне. Лагано подрхтавање у средини је у реду – смеса ће се наставити стезати док се хлади.
Након печења, оставите десерт да се потпуно охлади, па га исеците на девет комада.
Печени јогурт можете послужити самостално или уз додатни јогурт и бобичасто воће.
Савет: овај десерт се може чувати у херметички затвореној посуди у фрижидеру до пет дана.