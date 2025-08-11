САВРШЕНО ЛЕТЊЕ ОСВЕЖЕЊЕ! Чизкејк са боровницама који се не пече и увек успева
Овај чизкејк са боровницама који се не пече је савршен за летње врућине!
Састојци за чизкејк са боровницама који се не пече:
• За тесто:
• 150 грама дигестивног кекса или крекера
• 1 кашика шећера
• 8 кашика маслаца, истопљеног
• За фил:
• 450 грама крем сира
• 130 грама шећера
• 2 кашике киселе павлаке
• 2 кашике лимуновог сока
• 250 милилитара павлаке за шлаг
• За прелив:
• 400 грама боровница
• 80 милилитара воде
• 1 кашика лимуновог сока
• 2 кашике шећера
• 1 кашика кукурузног скроба
Како се прави чизкејк са боровницама који се не пече?
У процесору за храну самељите кекс, затим додајте шећер и маслац, како бисте добили кору за чизкејк са боровницама. Промешајте да се добро сједини. Калуп са одвојивим дном обложите папиром за печење, и добијену смесу утисните тако да добијете равно дно и око пет центиметара коре по ивицама. Ставите 15 минута у замрзивач, или 30 минута у фрижидер.
Док се кора хлади, миксером умутите најпре шлаг у једној посуди. У другој, умутите крем сир и шећер око три минута, па додајте лимунов сок и павлаку и мутите још око један минут. Шпатулом помешајте овај крем са шлагом.
У шерпи помешајте воду, боровнице, лимунов сок и скроб. На јачој ватри, за око 5-6 минута, боровнице ће отпустити сок и добићете диван љубичасти прелив пун воћа.
Извадите калуп са кором и ставите пола фила на њу, добро размажите да добијете равномеран слој. Фил пажљиво прелијте једном четвртином соса од боровница, најбоље је да користите кутлачу. Дршком направите шаре тако што ћете благо помешати фил и воће. Преко сипајте остатак фила, изравнајте шпатулом, па сипајте другу четвртину соса од боровница и поравнајте. Остатак соса сачувајте за служење, када на сваку порцију треба да сипате кашику-две укусних боровница. Пријатно!