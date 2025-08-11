clear sky
САВРШЕНО ЛЕТЊЕ ОСВЕЖЕЊЕ! Чизкејк са боровницама који се не пече и увек успева

11.08.2025. 21:18 21:24
Пише:
Дневник
Извор:
Stvarukusa/Дневник
да
Фото: freepik, ilustracija

Овај чизкејк са боровницама који се не пече је савршен за летње врућине!

Састојци за чизкејк са боровницама који се не пече:

           За тесто:

           150 грама дигестивног кекса или крекера

           1 кашика шећера

           8 кашика маслаца, истопљеног

           За фил:

           450 грама крем сира

           130 грама шећера

           2 кашике киселе павлаке

           2 кашике лимуновог сока

           250 милилитара павлаке за шлаг

           За прелив:

           400 грама боровница

           80 милилитара воде

           1 кашика лимуновог сока

           2 кашике шећера

           1 кашика кукурузног скроба

Како се прави чизкејк са боровницама који се не пече?

У процесору за храну самељите кекс, затим додајте шећер и маслац, како бисте добили кору за чизкејк са боровницама. Промешајте да се добро сједини. Калуп са одвојивим дном обложите папиром за печење, и добијену смесу утисните тако да добијете равно дно и око пет центиметара коре по ивицама. Ставите 15 минута у замрзивач, или 30 минута у фрижидер.

Док се кора хлади, миксером умутите најпре шлаг у једној посуди. У другој, умутите крем сир и шећер око три минута, па додајте лимунов сок и павлаку и мутите још око један минут. Шпатулом помешајте овај крем са шлагом.

У шерпи помешајте воду, боровнице, лимунов сок и скроб. На јачој ватри, за око 5-6 минута, боровнице ће отпустити сок и добићете диван љубичасти прелив пун воћа.

Извадите калуп са кором и ставите пола фила на њу, добро размажите да добијете равномеран слој. Фил пажљиво прелијте једном четвртином соса од боровница, најбоље је да користите кутлачу. Дршком направите шаре тако што ћете благо помешати фил и воће. Преко сипајте остатак фила, изравнајте шпатулом, па сипајте другу четвртину соса од боровница и поравнајте. Остатак соса сачувајте за служење, када на сваку порцију треба да сипате кашику-две укусних боровница. Пријатно!

Магазин Гастро
