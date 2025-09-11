ДАНАС ЈЕ УСЕКОВАЊЕ, овакве ПОСНЕ МЕКИКЕ ће мирисом и укусом улепшати празнични дан, САВРШЕНЕ су уз мед или џем
На дан Усековања главе Светог Јована Крститеља, верници се придржавају строгог поста – не једе се ништа масно ни црвено, а трпеза је скромна.
Управо зато, посне мекике су савршен избор: једноставне, укусне и довољно свечане да окупе породицу око стола.
Потребни састојци:
500 г брашна
1 кесица сувог квасца (7 г)
1 кашичица соли
1 кашичица шећера
300 мл млаке воде
уље за пржење
Припрема:
У већој посуди помешајте брашно, квасац, со и шећер.
Додајте постепено млаку воду и умесите глатко тесто. Месите око 5–7 минута док не постане еластично.
Покријте тесто крпом и оставите сат времена да нарасте.
Када се удвостручи, премесите га и поделите на мање лоптице. Сваку развуците рукама у облику диска.
У тигању загрејте уље и пеците мекике са обе стране док не порумене.
Вадите на убрус да упију вишак масноће.
Како послужити:
Традиционално, за овакав постни празник мекике се једу једноставно – уз мед, џем од шљива или суво воће. Могу се посути шећером у праху, али и служити уз шољу чаја или домаћег компота.