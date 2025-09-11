overcast clouds
ДАНАС ЈЕ УСЕКОВАЊЕ, овакве ПОСНЕ МЕКИКЕ ће мирисом и укусом улепшати празнични дан, САВРШЕНЕ су уз мед или џем

11.09.2025. 17:42 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: freepik, ilustracija

На дан Усековања главе Светог Јована Крститеља, верници се придржавају строгог поста – не једе се ништа масно ни црвено, а трпеза је скромна.

Управо зато, посне мекике су савршен избор: једноставне, укусне и довољно свечане да окупе породицу око стола.

 

Потребни састојци:

500 г брашна

1 кесица сувог квасца (7 г)

1 кашичица соли

1 кашичица шећера

300 мл млаке воде

уље за пржење

Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

У већој посуди помешајте брашно, квасац, со и шећер.

Додајте постепено млаку воду и умесите глатко тесто. Месите око 5–7 минута док не постане еластично.

Покријте тесто крпом и оставите сат времена да нарасте.

Када се удвостручи, премесите га и поделите на мање лоптице. Сваку развуците рукама у облику диска.

У тигању загрејте уље и пеците мекике са обе стране док не порумене.

Вадите на убрус да упију вишак масноће.

 

Како послужити:

Традиционално, за овакав постни празник мекике се једу једноставно – уз мед, џем од шљива или суво воће. Могу се посути шећером у праху, али и служити уз шољу чаја или домаћег компота.

 

