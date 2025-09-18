РОБЕРТ РЕДФОРД У СЛАТКОЈ ВЕРЗИЈИ!
ДЕСЕРТ СА ИМЕНОМ ЛЕГЕНДЕ! Жене су рекле да је „најбоље после Редфорда“, а ви пробајте да ли је заиста тако (ФОТО)
Знате ли да постоји колач посвећен Роберту Редфорду, легендарном глумцу који нас је напустио 16. септембра у 90. години?
Овај колач познат је под разним именима: Better Than Sex Cake, Sex in a Pan, Better Than Robert Redford Cake ili Next Best Thing to Robert Redford, а најпопуларнији је на подручју САД-а.
Без обзира на назив, ради се о ретро посластици која се лако припрема и обожава на прославама и окупљањима.
Основу чини прхка кора од маслаца, брашна и ораха, на коју се слажу слојеви креме, шлага и шећера у праху, затим пудинг од чоколаде и ваниле, а све завршава новим слојем шлага.
Роберт Редфорд колач - састојци:
за подлогу:
- 150 г глатког брашна
- 150 г маслаца
- 120 г насецканих ораха
за фил:
- 500 г крем сира
- 200 г шећера у праху
- 500 мл павлаке за шлаг
- пудинг од чоколаде
- пудинг од ваниле
- 50 г маслаца
- 700 мл млека
- 2 кашике нарендане тамне чоколаде
Роберт Редфорд колач - припрема:
1. Помешајте брашно, истопљени маслац и насецкане орахе. Смесу уметните у дно мањег калупа. Пеците на 180 степени око 25 минута, док не постане златно смеђа. Оставите да се потпуно охлади.
2. Умутите крем сир, шећер и половину шлага док не добијете глатку смесу. Распоредите преко охлађене подлоге.
3. Помешајте пудинге од ваниле и чоколаде, па их скувајте у 700 мл млека. Додајте 50 г маслаца у врели пудинг. Прохладите и прелијте преко сира.
4. Преостали шлаг умутите и равномерно распоредите преко пудинга. По врху поспите нарендану чоколаду.
5. Ставите у фрижидер на шест до осам сати пре послуживања.
Како је колач добио име?
Наводно су га обожаватељке припремале уз коментар да је то најбоље што долази након Роберта Редфорда, па је уз дружења знало да се прича да на забаву доносе Роберта Редфорда.
Иако није познато да ли је сам Редфорд за време живота пробао колач, десерт је и данас популаран због своје кремасте, лагане и богате текстуре – прави класик из породичних куварица.