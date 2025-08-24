ЈЕФТИНА ВЕЧЕРА КОЈА МИРИШЕ НА ДОМ Укусно и сито јело за целу породицу за мање од 500 динара
Вечера која мирише на дом, кошта мање од 500 динара и окупља целу породицу за столом.
Ако мислите да за мање од 500 динара не можете да спремите вечеру која ће нахранити целу породицу - размислите поново. Овај рецепт је доказ да домаћинска топлина не мора да кошта богатство. И не, није супа из кесице. Ово је права, мирисна, заситна вечера коју ћете правити опет.
Шта вам треба од састојака
За ову чаролију на тањиру потребни су:
- 500 г кромпира
- 1 главица црног лука
- 2 шаргарепе
- 200 г млевеног меса (или пасуља ако сте у штедљивом моду)
- зачини: со, бибер, алева паприка, мало сувог биља
- кашика уља
- опционално: парче хлеба или домаће погаче
Све ово можете купити у локалној продавници и уклопити се у буџет од 500 динара, чак и уз данашње цене.
Припрема без стреса
У тигању пропржите лук и шаргарепу, додајте млевено месо и зачине. Када се све сједини, убаците кромпир исечен на коцкице и налијте водом да огрезне. Поклопите и кувајте док кромпир не омекша. На крају можете додати мало брашна за густину или кашику павлаке ако имате.
Зашто ова вечера ради
Заситна је, топла, мирисна и подсећа на детињство. Нема компликованих корака, све се спрема у једном тигању, а укус је као да сте се баш потрудили. Идеална је за радне дане кад немате снаге ни воље, али желите да породица једе нешто домаће.
Мали трик за додатни ефекат
Ако имате домаћи хлеб или погачу – сервирајте уз оброк. Ако не, тостирајте парче обичног хлеба на тигању. Додајте мало белог лука и маслиновог уља – и ето ресторанског доживљаја за мале паре.
Овај рецепт је настао из потребе, али остао из љубави. Јер кад се једе заједно, и најједноставније јело постаје празник. Пробајте, па јавите – да ли је и код вас мирисало на дом?