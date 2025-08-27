МЕКАНА ЈЕ КАО ПАМУК Ово је рецепт за најбољу штрудлу с орасима, прсте да полижете!
Онај прави мирис, као некад из бакине кухиње.
Мекана као памук, штрудла с орасима је посластица која ће освојити срца свих, чак и оних који су најизбирљивији. Ова посластице се припрема једноставно, а ефекат је савршен – савршено сочан и укусан десерт, преноси аваз.ба.
Ово је рецепт за дуплу меру и количину можете прилагодити својим потребама – уосталом, ова штрудла је толико укусна да нестаје брзо!
Потребно:
– 1 кг брашна
– 1 коцка квасца
– 1 кесица прашка за пециво
– 6 кашика шећера
– 5 кашика уља
– 3 јаја
– 2 дл воде
– 2 дл млека.
За фил:
– 500 г млевених ораха
– 5 кашика шећера
– млеко
Припрема:
Млаку воду помешајте са квасцем па додајте две кашичице шећера и оставите да се активира. Јаја умутите варјачом па додајте преостале четири кашичице шећера, затим сипајте квасац, топло млеко, уље и прашак за пециво.
Постепено додајте брашно и умесите меко тесто. Покријте крпом и оставите да нарасте. Када тесто нарасте, поделите га на два дела и танко га растањите.
За фил, помешајте млевене орахе, шећер и млеко у шерпи и оставите да ораси набубре. Млеко додајте по жељи, све док фил не буде био довољно гладак (не треба да буде превише редак како би штрудла могла нормално да се пуни). Непрекидно мешајте на слабој ватри док ораси не омекшају. Растањено тесто филујте и увијте у штрудле. Ставите их у плех обложен папиром за печење.
Пеците на 180 или 200 степени док не добију лепу, златно-браон боју!
Пријатно и јавите нам како вам се допао рецепт!