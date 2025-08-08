НАЈЛАКША БАНАНА ТОРТА ИКАДА Три банане, пудинг и 10 минута посла! Идеална за ужурбане тренутке

Укусни слојеви плазма кекса, пудинга, свежих банана и шлага праве торту која се топи у устима. Једноставна за прављење, брзо готова и без пећнице, ова торта је прави хит у свакој прилици.

Кад пожелите укусну посластицу која се брзо прави, а притом је кремаста и освежавајућа, ова торта са кексом и бананама биће право решење.

Без печења, са омиљеним састојцима које већ имате код куће, идеална је за топле дане или изненадне госте.



Састојци

300-400 г кекса

500 мл млека (за натапање кекса и пудинг)

1 паковање пудинга од ваниле (припрема се са млеком)

200 мл шлага (умуц́еног или слатке павлаке)

3-4 зреле банане

(по жељи) мало шећера или меда за додатну слаткоћу



Фото: unsplash.com, ilustracija

Припрема

Кекс благо натопите у млеко, само толико да омекша, али да не буде превише мокар. На дно калупа или посуде поређајте први слој кекса.

Припремите пудинг од ваниле према упутству са кесице, користећи млеко, и оставите га да се мало охлади, али не и потпуно стегне.

Преко кекса нанесите слој пудинга, па распоредите део умућеног шлага. Банане ољуштите и исецкајте на колутиће, па их равномерно распоредите преко шлага.

По жељи поновите слојеве: кекс натопљен млеком, пудинг, шлаг и банане, док не потрошите састојке. Завршни слој може бити шлаг и декорација по жељи, рендана чоколада, сецкани орашасти плодови или мало цимета.

Торту ставите у фрижидер на најмање 2-3 сата, како би се сви слојеви лепо сјединили и охладили.