clear sky
26°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈЛАКША БАНАНА ТОРТА ИКАДА Три банане, пудинг и 10 минута посла! Идеална за ужурбане тренутке

08.08.2025. 10:03 10:11
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
Коментари (0)
torta
Фото: unsplash.com, ilustracija

Укусни слојеви плазма кекса, пудинга, свежих банана и шлага праве торту која се топи у устима. Једноставна за прављење, брзо готова и без пећнице, ова торта је прави хит у свакој прилици.

Кад пожелите укусну посластицу која се брзо прави, а притом је кремаста и освежавајућа, ова торта са кексом и бананама биће право решење.

Без печења, са омиљеним састојцима које већ имате код куће, идеална је за топле дане или изненадне госте.


Састојци

  • 300-400 г кекса
  • 500 мл млека (за натапање кекса и пудинг)
  • 1 паковање пудинга од ваниле (припрема се са млеком)
  • 200 мл шлага (умуц́еног или слатке павлаке)
  • 3-4 зреле банане
  • (по жељи) мало шећера или меда за додатну слаткоћу
     
torta
Фото: unsplash.com, ilustracija

Припрема

Кекс благо натопите у млеко, само толико да омекша, али да не буде превише мокар. На дно калупа или посуде поређајте први слој кекса.

Припремите пудинг од ваниле према упутству са кесице, користећи млеко, и оставите га да се мало охлади, али не и потпуно стегне.

Преко кекса нанесите слој пудинга, па распоредите део умућеног шлага. Банане ољуштите и исецкајте на колутиће, па их равномерно распоредите преко шлага.

По жељи поновите слојеве: кекс натопљен млеком, пудинг, шлаг и банане, док не потрошите састојке. Завршни слој може бити шлаг и декорација по жељи, рендана чоколада, сецкани орашасти плодови или мало цимета.

Торту ставите у фрижидер на најмање 2-3 сата, како би се сви слојеви лепо сјединили и охладили.

банана торта пудинг рецепт
Извор:
информер.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај