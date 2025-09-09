НАПРАВИТЕ САМИ ЗИМНИЦУ! Ево рецепта за киселе краставце БЕЗ КОНЗЕРВАНСА, а да је брзо, лако и савршено
Кисели краставци су међу наомиљенијим сезонским ђаконијама које лако можете сами да направите.
Осим што ћете имати фантастичну салату за зиму, њихова конзумација има низ здравствених погодности. Они спречавају болести гастроинтестиналног тракта, побољшавају пробаву, делују окрепљујуће и што ће многе даме обрадовати, поспешују брзо мршављење.
За припрему киселих краставаца за зимницу је потребно одабрати плодове који су здрави, без оштећења и симптома обољења. Берба се обавља рано у току дана. За кишељење нису погодни плодови деформисаног облика, шупље унутрашњости или презрели.
Пре самог поступка краставце је потребно добро опрати и просушити од сувишне воде на површини.
Најједноставнији рецепт за киселе краставце
За почетак тегле добро оперите, ставите на стерилизацију 10 минута у рерну загрејану на 90Ц и охладите.
Састојци:
1 кг краставаца (корнишона)
2 гранчице мирођије
бибер у зрну
неколико листа ловора (по жељи)
За прелив:
1 литар воде
150 мл сирћета
1 кашичица соли
1 кашичица шећера
Начин припреме:
Све састојке за прелив помешајте у истој шерпи и загрејте тек да се растопе шећер и со. Оставите да се охлади. Мирођију и ловор такође оперите и оставите да се окапају и просуше. Краставце сложите у усправном положају у тегле, угурајте мирођију, ловор и неколико зрна бибера, те прелијте охлађеним преливом. Добро затворите сваку теглу. У велику, дубљу шерпу или лонац ставите кухињску крпу на дно и поредајте тегле тако да се не додирују. Улијте воде у количини да је 2/3 тегле у води. Загрејте све до кључања и кувајте још 10 минута. Оставите да се све охлади у шерпи. Када се у потпуности охладе, обришите тегле са краставцима и чувајте на сувом и тамном месту најмање три недеље пре конзумације.