НЕМА ВИШЕ КУПОВНИХ ЏЕМОВА! Ово је рецепт који ћете чувати за сва времена НЕ САДРЖИ КОНЗЕРВАНС, А МОЖЕ ТРАЈАТИ МЕСЕЦИМА – АКО МУ ОДОЛИТЕ
Домаћи џем је незаобилазан за јесењи период.
Многима је управо бакин пекмез од шљива прва асоцијација на детињство, домаћинство и праву, топлу храну.
Данас међу куповним џемовима препуних адитива, реткост је пронаћи рецепт без трунке конзерванса.
Управо један такав вам доносимо у наставку.
Састојци за џем од шљива
5 кг зрелих шљива
500 г шећера (опционо, зависи од слаткоће воћа).
Припрема џема од шљива
Припрема шљива – добро опрати, очистити и извадити коштице.
Кување на тихој ватри – ставити шљиве у шерпу с дебљим дном и кувати на благој температури уз често мешање, да маса не загори.
Додавање шећера – пред крај, додати шећер само ако су шљиве киселе. Пекмез је традиционално најбоље кувати што природнији.
Готово је кад варјача стоји – прави пекмез је густ, таман и не разлива се с кашике.
Стерилизација тегли – врућ пекмез сипати у загрејане тегле, затворити и прекрити ћебетом док се не охлади.
Зашто је посебан?
Пекмез од шљива без конзерванса траје месецима, чува витамине и влакна и може се јести уз хлеб, палачинке, колаче или кашиком – као десерт на кашичицу носталгије.