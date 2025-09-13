clear sky
НЕМА ВИШЕ КУПОВНИХ ЏЕМОВА! Ово је рецепт који ћете чувати за сва времена НЕ САДРЖИ КОНЗЕРВАНС, А МОЖЕ ТРАЈАТИ МЕСЕЦИМА – АКО МУ ОДОЛИТЕ

13.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Експресо
džem
Фото: Pixabay

Домаћи џем је незаобилазан за јесењи период.

Многима је управо бакин пекмез од шљива прва асоцијација на детињство, домаћинство и праву, топлу храну.

Данас међу куповним џемовима препуних адитива, реткост је пронаћи рецепт без трунке конзерванса.

Управо један такав вам доносимо у наставку.

džem
Фото: Pixabay

Састојци за џем од шљива

5 кг зрелих шљива

500 г шећера (опционо, зависи од слаткоће воћа).

džem
Фото: Pixabay

Припрема џема од шљива

Припрема шљива – добро опрати, очистити и извадити коштице.

Кување на тихој ватри – ставити шљиве у шерпу с дебљим дном и кувати на благој температури уз често мешање, да маса не загори.

Додавање шећера – пред крај, додати шећер само ако су шљиве киселе. Пекмез је традиционално најбоље кувати што природнији.

Готово је кад варјача стоји – прави пекмез је густ, таман и не разлива се с кашике.

Стерилизација тегли – врућ пекмез сипати у загрејане тегле, затворити и прекрити ћебетом док се не охлади.

Зашто је посебан?

Пекмез од шљива без конзерванса траје месецима, чува витамине и влакна и може се јести уз хлеб, палачинке, колаче или кашиком – као десерт на кашичицу носталгије.  

Извор:
Експресо
Пише:
Дневник
