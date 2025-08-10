НЕОДОЉИВ ЛЕТЊИ ДЕСЕРТ КОЈИ СЕ СПРЕМА ЗА 10 МИНУТА Лаган, укусан и готов у трен ока!
Без рерне, без муке, само 10 минута до пите која изгледа као да сте је купили, а у ствари сте је направили с љубављу код куће.
Кад сунце удари, последње што нам треба је укључена рерна. А опет, ко може да одоли нечему слатком, кремастом и освежавајућем? Е па, ова пита је баш то – прави летњи спас. Готова за 10 минута, без печења, а кад је изнесете пред госте, сви ће помислити да сте је наручили из фенси посластичарнице.
Састојци из комшилука Ништа компликовано, све што вам треба вероватно већ имате:
– 1 паковање плазма кекса (или било који сличан)
– 500 мл умућене слатке павлаке
– 300 г крем сира (онај мазиви, не кисели)
– 2 кашике шећера у праху
– Воће по избору (малине, боровнице, брескве, шта год имате)
Припрема – лакше него да скувате кафу
У једној чинији умутите павлаку, додајте крем сир и шећер у праху. Сложите кексе у плех, преко њих пола фила, па воће. Онда опет кекси, остатак фила и још воћа за украс. Ставите у фрижидер да се мало стегне – и то је то. Без рерне, без стреса, без знојења.
Мали трикови за велики утисак
Ако желите да изгледа као са Инстаграма, додајте листиће менте, мало рендане беле чоколаде или прелив од воћа. Можете је послужити и у чашама – изгледа фенси, а прави се исто.
Кад вам треба нешто „на брзину“
Ова пита је идеална кад вам се најаве гости, кад деца траже нешто слатко, или кад вам једноставно треба моменат за себе уз кафу. Лагана је, освежава, а не тражи ни време ни вештину. И оно најлепше – сви ће тражити рецепт.