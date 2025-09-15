clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЛАТКО И ЉУТО У ЈЕДНОМ!

ОВАКВУ ПИКАНТНУ ЗИМНИЦУ СИГУРНО НИСТЕ ПРОБАЛИ Грожђе са љутим папричицама, комбинација коју ћете заволети

15.09.2025. 18:14 18:23
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Ако волите комбинацију слатког и љутог, грожђе са љутим папричицама сигурно ће вас одушевити.

Егзотична и пикантна зимница савршено ће освежити ваше оброке и бити права звезда на зимској трпези. Слаткоћа грожђа у комбинацији са љутим папричицама и аромом бибера, ствара неодољив контраст који се савршено слаже уз сиреве, месне плате или чак као додатак салатама.

Рецепт смо пронашли на ТикТоку @јоја..99, једноставан је, а резултат је домаћа зимница коју ћете обожавати. Ево како да припремите грожђе са љутим папричицама.

Грожђе са љутим папричицама

Потребно је:

           Грожђе (по жељи количина)

           Љуте папричице

           Бибер у зрну

За прелив:

           1,5 л воде

           500 мл сирћета

           2 кашике соли

           2 кашике шећера

           На врх кашичице винобрана и конзерванса

Припрема:

Грожђе оперите и очистите од петељки. Љуте папричице исецкајте на колутиће, а бибер додајте у зрну. У шерпи помешајте воду, сирће, со, шећер, винобран и конзерванс. Загрејте док се со и шећер не растворе.

У стерилизоване тегле сложите грожђе и љуте папричице, додајте бибер у зрну.

Успите врућ прелив тако да течност потпуно прекрије грожђе. Тегле добро затворите и оставите да се охладе, а затим чувајте на хладном и тамном месту.

Овај рецепт је једноставан, а резултат ће одушевити све љубитеље необичних укуса.

На нашим Супер рецептима пронађите још идеја за савршену зимницу!

 

зимница грожђе љута паприка
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај