ОВАКВУ ПИКАНТНУ ЗИМНИЦУ СИГУРНО НИСТЕ ПРОБАЛИ Грожђе са љутим папричицама, комбинација коју ћете заволети
Ако волите комбинацију слатког и љутог, грожђе са љутим папричицама сигурно ће вас одушевити.
Егзотична и пикантна зимница савршено ће освежити ваше оброке и бити права звезда на зимској трпези. Слаткоћа грожђа у комбинацији са љутим папричицама и аромом бибера, ствара неодољив контраст који се савршено слаже уз сиреве, месне плате или чак као додатак салатама.
Рецепт смо пронашли на ТикТоку @јоја..99, једноставан је, а резултат је домаћа зимница коју ћете обожавати. Ево како да припремите грожђе са љутим папричицама.
Грожђе са љутим папричицама
Потребно је:
• Грожђе (по жељи количина)
• Љуте папричице
• Бибер у зрну
За прелив:
• 1,5 л воде
• 500 мл сирћета
• 2 кашике соли
• 2 кашике шећера
• На врх кашичице винобрана и конзерванса
Припрема:
Грожђе оперите и очистите од петељки. Љуте папричице исецкајте на колутиће, а бибер додајте у зрну. У шерпи помешајте воду, сирће, со, шећер, винобран и конзерванс. Загрејте док се со и шећер не растворе.
У стерилизоване тегле сложите грожђе и љуте папричице, додајте бибер у зрну.
Успите врућ прелив тако да течност потпуно прекрије грожђе. Тегле добро затворите и оставите да се охладе, а затим чувајте на хладном и тамном месту.
Овај рецепт је једноставан, а резултат ће одушевити све љубитеље необичних укуса.
На нашим Супер рецептима пронађите још идеја за савршену зимницу!