clear sky
29°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАКВУ ЗИМНИЦУ НИСТЕ СИГУРНО ПРАВИЛИ! Доносимо 3 рецепта која спајају слатко и слано, а освајају својим необичним укусом

22.09.2025. 17:57 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Кад помислимо на зимницу, обично нам на памет падну ајвар, туршија или класично слатко од воћа.

 Међутим, савремена кухиња доноси и неочекиване рецепте који спајају неспојиво – слатко и слано, поврће и зачине, једноставне намирнице и нове идеје. Доносимо вам три оригинална рецепта за зимницу која ће изненадити ваше укућане и госте.

 

Џем од сланине

Специјалитет који комбинује димљену сланину, кафу и сирће може звучати чудно, али резултат је намаз пун укуса – слатко-слани, димљени и богат. Сјајно иде уз сиреве, топле сендвиче или као додатак печеном месу.

Састојци:

           450 г димљене сланине

           1 велики исецкани црвени лук

           3 исецкана чена белог лука

           пола кашике туцане љуте паприке 

           180 мл јаке црне кафе

           60 мл балзамико сирћета

           60 мл јабуковог сирћета

           110 мл јаворовог сирупа или меда

           70 г смеђег шећера

           1 комад корице поморанџе

da
Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

  Сланину исецкати и пржити око 15 минута док не постане хрскава. Оцедити вишак масноће.

  У већој шерпи на кашици масноће од сланине издинстати лук и бели лук док не омекшају (око 6 мин), додати туцану паприку и пржити још 2 мин.

  Убацити сланину, кафу, оба сирћета, сируп, шећер и корицу поморанџе. Кувати на средњој ватри док не проври.

  Смањити температуру и крчкати 60–70 минута док се течност не редукује и смеса не постане густа.

  Извадити корицу поморанџе и уситнити смесу блендером или штапним миксером.

  Оставити да се охлади, а затим сипати у стерилне тегле.

  Овај слатко-слани специјалитет чувајте у фрижидеру и потрошите у року од 3-4 недеље. Ако желите дужи рок трајања, замрзните га у мањим теглицама – тако може да стоји и до шест месеци без губитка укуса.

 

Мармелада од паприке

Ова мармелада је прави ватромет укуса – слатка, љуткаста и мирисна захваљујући цимету и ванили. Савршена је уз сиреве, месо са роштиља или једноставно на хлебу.

Састојци:

           1,25 кг црвене паприке (ајварске)

           250 г љутих феферона

           500 г шећера

           1 лимун (сок и рендана кора)

           1 ванилин шећер

           пола кашичице цимета

da
Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

  Паприке очистите од семенки и жилица, исеците на коцкице или траке.

  Ставите их у шерпу са шећером, циметом, лимуновим соком и корицом. Оставите да одстоји минимум три сата.

  Кувајте на тихој ватри 10 минута, па појачајте и кувајте док не добијете густину класичне мармеладе.

  Сипајте вруће у стерилисане тегле, затворите и умотајте у крпе док се не охладе. На овај начин могу да трају до годину дана на тамном и сувом месту, али након отварања теглицу обавезно држите у фрижидеру.

 

Мариниране тиквице

Лагане, киселе и освежавајуће – мариниране тиквице су одличан прилог месу, сиревима или салатама. Додавање љутих папричица даје им посебан карактер.

Састојци:

           1 кг младих тиквица

           200 г лука

           6 дл јабуковог сирћета

           5 дл воде

           150 г смеђег шећера

           4 кашике соли

           у сваку теглу по кашичица беле слачице, ловоров лист, црни и бели бибер, чили папричица

da

Припрема:

  Прокувајте сирће, воду, шећер и со.

  Тиквице исеците на колутове или траке, а лук на ребарца.

  Бланширајте тиквице у маринади док поново не прокључа. Понављајте док не обрадите све поврће.

  У стерилисане тегле ставите зачине, поређајте тиквице и лук, па прелијте врелом маринадом.

  Одмах затворите и оставите да се хлади. 

  Најбоље је их чувате у добро затвореним теглама на хладном и тамном месту, тако ће трајати неколико месеци, чак и целу зиму. Када отворите теглу, чувајте је у фрижидеру и потрошите у року од седам до 10 дана.

зимница џем тиквице рецепти
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај