ОВАКВУ ЗИМНИЦУ НИСТЕ СИГУРНО ПРАВИЛИ! Доносимо 3 рецепта која спајају слатко и слано, а освајају својим необичним укусом
Кад помислимо на зимницу, обично нам на памет падну ајвар, туршија или класично слатко од воћа.
Међутим, савремена кухиња доноси и неочекиване рецепте који спајају неспојиво – слатко и слано, поврће и зачине, једноставне намирнице и нове идеје. Доносимо вам три оригинална рецепта за зимницу која ће изненадити ваше укућане и госте.
Џем од сланине
Специјалитет који комбинује димљену сланину, кафу и сирће може звучати чудно, али резултат је намаз пун укуса – слатко-слани, димљени и богат. Сјајно иде уз сиреве, топле сендвиче или као додатак печеном месу.
Састојци:
• 450 г димљене сланине
• 1 велики исецкани црвени лук
• 3 исецкана чена белог лука
• пола кашике туцане љуте паприке
• 180 мл јаке црне кафе
• 60 мл балзамико сирћета
• 60 мл јабуковог сирћета
• 110 мл јаворовог сирупа или меда
• 70 г смеђег шећера
• 1 комад корице поморанџе
Припрема:
• Сланину исецкати и пржити око 15 минута док не постане хрскава. Оцедити вишак масноће.
• У већој шерпи на кашици масноће од сланине издинстати лук и бели лук док не омекшају (око 6 мин), додати туцану паприку и пржити још 2 мин.
• Убацити сланину, кафу, оба сирћета, сируп, шећер и корицу поморанџе. Кувати на средњој ватри док не проври.
• Смањити температуру и крчкати 60–70 минута док се течност не редукује и смеса не постане густа.
• Извадити корицу поморанџе и уситнити смесу блендером или штапним миксером.
• Оставити да се охлади, а затим сипати у стерилне тегле.
• Овај слатко-слани специјалитет чувајте у фрижидеру и потрошите у року од 3-4 недеље. Ако желите дужи рок трајања, замрзните га у мањим теглицама – тако може да стоји и до шест месеци без губитка укуса.
Мармелада од паприке
Ова мармелада је прави ватромет укуса – слатка, љуткаста и мирисна захваљујући цимету и ванили. Савршена је уз сиреве, месо са роштиља или једноставно на хлебу.
Састојци:
• 1,25 кг црвене паприке (ајварске)
• 250 г љутих феферона
• 500 г шећера
• 1 лимун (сок и рендана кора)
• 1 ванилин шећер
• пола кашичице цимета
Припрема:
• Паприке очистите од семенки и жилица, исеците на коцкице или траке.
• Ставите их у шерпу са шећером, циметом, лимуновим соком и корицом. Оставите да одстоји минимум три сата.
• Кувајте на тихој ватри 10 минута, па појачајте и кувајте док не добијете густину класичне мармеладе.
• Сипајте вруће у стерилисане тегле, затворите и умотајте у крпе док се не охладе. На овај начин могу да трају до годину дана на тамном и сувом месту, али након отварања теглицу обавезно држите у фрижидеру.
Мариниране тиквице
Лагане, киселе и освежавајуће – мариниране тиквице су одличан прилог месу, сиревима или салатама. Додавање љутих папричица даје им посебан карактер.
Састојци:
• 1 кг младих тиквица
• 200 г лука
• 6 дл јабуковог сирћета
• 5 дл воде
• 150 г смеђег шећера
• 4 кашике соли
• у сваку теглу по кашичица беле слачице, ловоров лист, црни и бели бибер, чили папричица
Припрема:
• Прокувајте сирће, воду, шећер и со.
• Тиквице исеците на колутове или траке, а лук на ребарца.
• Бланширајте тиквице у маринади док поново не прокључа. Понављајте док не обрадите све поврће.
• У стерилисане тегле ставите зачине, поређајте тиквице и лук, па прелијте врелом маринадом.
• Одмах затворите и оставите да се хлади.
• Најбоље је их чувате у добро затвореним теглама на хладном и тамном месту, тако ће трајати неколико месеци, чак и целу зиму. Када отворите теглу, чувајте је у фрижидеру и потрошите у року од седам до 10 дана.