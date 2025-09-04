ОВИМ ЈЕ ВОЛЕО ДА СЕ ПОЧАСТИ КРАЉ РОКЕНРОЛА Ананас и још понешто издваја га од осталих једноставних колача из тепсије
Рецепт за сочан колач Елвиса Преслија – бисквит са ананасом, филом од крем сира и орасима. Једноставан за припрему, а неодољивог укуса.
Кажу да је краљ рокенрола волео сочне и богате посластице, а овај колач носи његово име управо због посебног укуса. Спој ананаса, кремастог фила од крем сира и хрскавих ораха даје му шарм који га издваја од обичних колача из тепсије. Идеалан је за дружења, славе или када желите да на трпези заблиста десерт који ће сви памтити.
Састојци:
- 1 паковање (375 г) смесе за жути бисквит/колач
- 240 мл воде
- 120 мл уља
- 3 јајета
- 1 конзерва млевеног ананаса у сопственом соку
- 100 г смеђег шећера
- 1 кашичица рума (опционо)
- 200 г крем сира (омекшаног)
- 115 г путера (омекшаног)
- 1 кашичица ванилин екстракта
- 450 г шећера у праху
- 100 г сецканих ораха или пекана.
Савет
Ако желите још богатији укус, орахе кратко пропржите на сувом тигању пре него што их поспете по колачу.
Припрема
Укључите рерну на 175 °Ц и подмажите тепсију 33×23 цм. Умутите смесу за бисквит са водом, уљем и јајима према упутству са паковања. Сипајте смесу у тепсију и пеците док чачкалица забодена у средину не изађе сува. Оставите да се охлади на решетки. Избоцкајте охлађен колач штапићем или виљушком по целој површини.
У шерпи помешајте млевени ананас са соком и смеђи шећер. Кувајте два минута, стално мешајући, док се шећер не отопи. Склоните са ватре и додајте рум (ако користите). Док је мешавина још врућа, равномерно прелијте преко колача да упије сокове. Оставите да се потпуно охлади.
Умутите крем сир и путер док не постану глатки и пенасти (два-три минута). Додајте ванилу и постепено умешајте шећер у праху, стално мутећи. На крају умутите још пар минута да фил постане светао и кремаст.
Премажите охлађени колач филом од крем сира. Поспите сецканим орасима или пеканима. Покријте и оставите у фрижидеру минимум четири сата или преко ноћи пре служења.