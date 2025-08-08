ОВО ЈЕ ПРАВИ ЛЕТЊИ РАЈ У ЧАШИ Тирамису са бресквама који се топи у устима
08.08.2025. 17:07 17:12
Овај лагани и сочни тирамису савршено ће се уклопити у вруће дане и одушевити све ваше госте.
Феноменална посластица нестаће са стола одмах.
Потребно је:
• 150 г путер кекса
• 200 г ољуштених бресака
• 130 г маскарпоне сира
• 200 г сира
• 1 ванилин шећер
• 1 велика кашика прах шећера
• 1 кесица шлага
За декорацију:
• чоколадни комадићи
Припрема:
Самељите кекс, али да остану мањи комадићи. Распоредите их у чаше. У једној посуди сједините сир са шећерима и шлагом, па добро промешајте. Распоредите преко кекса у чашама. Самељите брескве, па нанесите преко сира. Декоришите тирамису чоколадним мрвицама. Оставите пар сати у фрижидеру и служите.