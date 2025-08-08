clear sky
33°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ ПРАВИ ЛЕТЊИ РАЈ У ЧАШИ Тирамису са бресквама који се топи у устима

08.08.2025. 17:07 17:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Ало.рс
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Овај лагани и сочни тирамису савршено ће се уклопити у вруће дане и одушевити све ваше госте.

Феноменална посластица нестаће са стола одмах.

Потребно је:

           150 г путер кекса

           200 г ољуштених бресака

           130 г маскарпоне сира

           200 г сира

           1 ванилин шећер

           1 велика кашика прах шећера

           1 кесица шлага

За декорацију:

           чоколадни комадићи

Припрема:

Самељите кекс, али да остану мањи комадићи. Распоредите их у чаше. У једној посуди сједините сир са шећерима и шлагом, па добро промешајте. Распоредите преко кекса у чашама. Самељите брескве, па нанесите преко сира. Декоришите тирамису чоколадним мрвицама. Оставите пар сати у фрижидеру и служите.

тирамису брескве десерт
Извор:
Дневник/Ало.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај