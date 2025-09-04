ПИВОПИЈЕ ЗГРОЖЕНЕ НОВИМ ТРЕНДОМ Све више младих пије пиво с ледом
Ново истраживање открило је тренд који је згрозио традиционалне пивопије: све више младих, како би расхладило своје пиће тијеком врућих дана, у пиво ставља коцкице леда.
Иако се некима чини као светогрђе, бројке показују да је ова навика постала изненађујуће раширена, пише The Гуардиан.
Више од четвртине младих пије пиво с ледом
Истраживање које је наручила твртка ЛГ на узорку од 2000 људи показало је да чак 28 посто особа у доби од 18 до 35 година повремено наручује или припрема пиво с ледом, особито када је вани топло.
Прави број љубитеља ове комбинације вјеројатно је и већи. Наиме, додатних 10 посто испитаника признало је да их је срамота спријечила да затраже лед у пиву, док је 20 посто њих изјавило да су их због тога већ критизирали пријатељи, обитељ или особље у кафићима.
Светогрђе или паметно рјешење?
Главни приговор пивопија јест да се пиво, пиће деликатног окуса, отапањем леда разрјеђује и постаје безукусно. Тиме се, тврде, уништава труд који су пивари уложили у стварање специфичног профила окуса. Занимљиво је да овај тренд наводно потјече из јужних регија Француске, гдје је уобичајено расхладити пиво ледом тијеком врућих дана.
Ипак, прије него што осудите пиво с ледом, вриједи споменути да постоје и бизарнији миксеви. Примјерице, у филму "Materialists" глумица Дакота Џонсоннаручује пиће које је мјешавина пола пива и пола Coca-Cole, у Њемачкој познато као "дизел".
Иако звучи необично, љубитељи радлера, који је комбинација пива и лимунаде, можда ће имати више разумијевања. У коначници, ради се само о замјени једног газираног пића другим.
Унаточ овим новим трендовима, будућност културе испијања пива могла би кренути у сасвим другом смјеру. Млађе генерације генерално пију мање од старијих, а Свјетска здравствена организација (WHO) има за циљ смањити потрошњу алкохола по глави становника за 20 посто до 2030. године. То сугерира да би овакве навике могле остати тек пролазна фаза, а не будућност пивске сцене.